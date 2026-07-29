Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस कार कंपनी से होगी 8,000 कर्मचारियों की छंटनी, कंपनी ने बताई ये बड़ी वजह

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • BMW ने 2027 तक दुनिया भर में करीब 8,000 कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है
  • कंपनी यह कदम स्वैच्छिक सेवरेंस (Voluntary Redundancy) योजना के तहत उठाएगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कर्मचारियों पर असर नहीं पड़ेगा
bmw layoffs
BMW ने 2027 तक दुनिया भर में 8000 कर्मचारियों की संख्या कम करने का लिया फैसला।

BMW Layoffs; जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता BMW ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 2027 तक दुनिया भर में करीब 8,000 कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना बनाई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह छंटनी जबरन नहीं, बल्कि स्वैच्छिक (Voluntary Redundancy) योजना के तहत होगी, यानी जो कर्मचारी अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ना चाहेंगे, उन्हें सेवरेंस पैकेज (मुआवजा) दिया जाएगा। यह कदम कंपनी ने बढ़ते खर्चों को कम करने और कारोबार को अधिक कुशल बनाने के लिए उठाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:3 दिन में 15% चढ़ा Swiggy का शेयर, आखिर अचानक क्यों टूट पड़े निवेशक?
ये भी पढ़ें:इस शेयर में लगा 10% का लोअर सर्किट, बढ़त वाले बाजार में भी बेचने की होड़

8,000 कर्मचारियों की कमी

BMW के मुताबिक, यह योजना मुख्य रूप से जर्मनी में प्रशासन (Administration) और रिसर्च एवं डेवलपमेंट (Development) विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी। कंपनी ने साफ किया है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उत्पादन से जुड़े कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल, BMW के दुनिया भर में करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं, इसलिए 8,000 कर्मचारियों की कमी कुल वर्कफोर्स का एक छोटा हिस्सा होगी।

BMW की कमाई पर बढ़ा दबाव

कंपनी के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के बाजार में कमजोर मांग है। हाल के महीनों में चीन में कारों की बिक्री उम्मीद से काफी कम रही है, जिससे BMW की कमाई पर दबाव बढ़ा है। इसी कारण जून 2026 में कंपनी ने अपने मुनाफे के अनुमान (Profit Outlook) को भी घटा दिया था। इसके बाद BMW ने खर्चों में कटौती और संचालन को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया।

BMW के सीईओ ने क्या कहा?

BMW के सीईओ मिलान नेदेल्जकोविक पहले ही संकेत दे चुके थे कि कंपनी लागत कम करने के लिए कई कदम उठाएगी। अब उसी रणनीति के तहत कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि वह उत्पादन प्रभावित किए बिना प्रशासनिक खर्च कम करना चाहती है, ताकि भविष्य में मुनाफा बेहतर बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें:3 दिन में 15% चढ़ा Swiggy का शेयर, आखिर अचानक क्यों टूट पड़े निवेशक?
ये भी पढ़ें:अडानी के इस शेयर को बेचकर निकल रहे निवेशक, मुनाफा बढ़ने के बाद भी हड़कंप

दरअसल, BMW अकेली कंपनी नहीं है, जो इस तरह के कदम उठा रही है। दुनियाभर की कई बड़ी ऑटो कंपनियां, खासकर चीन में कमजोर मांग और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, अपने खर्चों की समीक्षा कर रही हैं। ऐसे में BMW का यह फैसला भी उसी वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले समय में कंपनी का फोकस लागत घटाने, कारोबार को मजबूत बनाने और बदलते ऑटो बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर रहेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।