निवेशकों की बल्ले-बल्ले! वेदांता से मिला ₹1,437 करोड़ का मेगा ऑर्डर, शेयर में लगा 10% का अपर सर्किट

शेयर बाजार में एक बार फिर मल्टीबैगर स्मॉलकैप स्टॉक ब्लूस्प्रिंग एंटरप्राइजेज (Bluspring Enterprises) निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और यह 10% की छलांग लगाकर 132 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। खास बात यह है कि साल 2026 में अब तक यह शेयर करीब 100% का रिटर्न दे चुका है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी की सहायक कंपनी STEAG एनर्जी सर्विसेस (India) को वेदांता एल्युमीनियम मेटल से मिला 1,437.17 करोड़ रुपये का बड़ा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) कॉन्ट्रैक्ट है।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट वेदांता एल्युमीनियम मेटल के 1,215 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन और रखरखाव (Operations & Maintenance) से जुड़ा है। यह अनुबंध 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और इसकी अवधि 5 साल की होगी। इतने बड़े ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हो गई है, जिससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।

यह पिछले कुछ महीनों में कंपनी को मिला दूसरा बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले पिछले महीने STEAG एनर्जी सर्विसेस (इंडिया) को वेदांता एल्युमिनियम के 1,800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तीन यूनिट्स के लिए 1,219.85 करोड़ रुपये का O&M कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह समझौता 1 जुलाई 2026 से 5 सालों के लिए लागू हुआ है। इसके अलावा वेदांता पावर (Vedanta Power) ने भी कंपनी को 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के रखरखाव के लिए 406.43 करोड़ रुपये का अनुबंध दिया है, जिसकी अवधि भी 5 साल है।

लगातार मिल रहे इन बड़े ऑर्डरों ने ब्लूस्प्रिंग एंटरप्राइजेज (Bluspring Enterprises) की भविष्य की कमाई को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट के सेक्टर में काम करती है और सॉफ्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन सपोर्ट, हाइजीन सर्विसेज और टेक्नोलॉजी आधारित फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसी सर्विस प्रदान करती है। मजबूत ऑर्डर बुक के चलते कंपनी आने वाले सालों में अपने कारोबार का और विस्तार कर सकती है।

दूसरी ओर वेदांता एल्युमीनियम मेटल (Vedanta Aluminium Metal) भी निवेशकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम उत्पादक है और वित्त वर्ष 2024-25 में उसने 24.2 लाख टन से अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किया, जो देश के कुल उत्पादन का आधे से ज्यादा हिस्सा है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में कंपनी दुनिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम प्लांट्स में से एक का संचालन करती है और छत्तीसगढ़ में BALCO का भी संचालन करती है।

ब्रोकरेज हाउस भी वेदांता एल्युमीनियम मेटल (Vedanta Aluminium Metal) को लेकर काफी सकारात्मक हैं। Emkay ने हाल ही में इस शेयर पर 'Buy' रेटिंग देते हुए 550 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है, जबकि Citi ने भी इसे ‘Buy’ रेटिंग के साथ 560 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वैश्विक एल्युमिनियम बाजार में 2028 तक सप्लाई की कमी बनी रह सकती है, जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। साथ ही उत्पादन क्षमता बढ़ाने, लागत कम करने और बैलेंस शीट मजबूत होने से कंपनी की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है।