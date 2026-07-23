इस ज्वेलरी कंपनी का Q1 में बड़ा धमाका! 3 दिन में 36% उछला शेयर, अभी है दांव लगाने का मौका?
मुख्य बातें
- ब्लूस्टोन ज्वेलरी (BlueStone Jewellery) के शेयर Q1 FY27 के मजबूत नतीजों के बाद सिर्फ तीन कारोबारी दिनों में 36% तक उछल गए
- कंपनी ने 14 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में घाटा हुआ था
- कंपनी के रेवेन्यू में 48.8% की बढ़ोतरी हुई है
ज्वेलरी रिटेल कंपनी ब्लूस्टोन ज्वेलरी (BlueStone Jewellery) के शेयरों में इन दिनों जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के मजबूत पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के बाद निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिसके चलते शेयर सिर्फ तीन कारोबारी दिनों में करीब 36% उछल गया। गुरुवार को भी शेयर लगभग 7% की तेजी के साथ 832 रुपये तक पहुंच गया। इस शानदार रैली के पीछे कंपनी का मुनाफे में लौटना, मजबूत बिक्री और भविष्य की ग्रोथ को लेकर ब्रोकरेज हाउस का भरोसा मुख्य वजह माना जा रहा है।
कंपनी ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही में 14 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं, कंपनी की स्टैंडअलोन आय 48.8% बढ़कर 733 करोड़ रुपये पहुंच गई। समान स्टोर (Same Store Sales) की बिक्री में भी 39% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा कंपनी का EBITDA 134.6% बढ़कर 55 करोड़ रुपये हो गया, जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला।
ब्लूस्टोन ने जून तिमाही के दौरान 12 नए स्टोर खोले, जिसके बाद देश के 139 शहरों में कंपनी के कुल 352 स्टोर हो गए हैं। कंपनी का कहना है कि अलग-अलग बजट वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन और इनोवेशन पर फोकस करने की रणनीति का फायदा मिला है। खास बात यह रही कि सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बावजूद कंपनी की बिक्री और मुनाफे पर बड़ा असर नहीं पड़ा।
ब्रोकरेज फर्म Systematix ने शेयर पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखते हुए 832 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी हर साल करीब 75 नए स्टोर खोलेगी और FY29 तक इसका स्टोर नेटवर्क बढ़कर 571 आउटलेट्स तक पहुंच सकता है। जैसे-जैसे पुराने स्टोर परिपक्व होंगे, उनकी बिक्री और मुनाफे में भी सुधार आने की उम्मीद है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि संगठित ज्वेलरी बाजार में लगातार बढ़ती हिस्सेदारी, ब्रांड की मजबूत पहचान और तेजी से हो रहा विस्तार ब्लूस्टोन के लिए लंबे समय में सकारात्मक संकेत हैं। कोटक सिक्योरिटीज ने भी आने वाले 12-18 महीनों के लिए टाइटन (Titan) और ब्लूस्टोन ज्वेलरी (BlueStone Jewellery) को अपनी पसंदीदा कंपनियों में शामिल किया है।
हालांकि, एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि आगे की तेजी काफी हद तक सोने की कीमतों, त्योहारी सीजन की मांग और शादी के मौसम पर निर्भर करेगी। अगर सोने की कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होता और कंपनी तय योजना के मुताबिक नए स्टोर खोलती रहती है, तो शेयर में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है। आने वाली तिमाहियों में निवेशकों की नजर कंपनी की ग्रोथ, स्टोर विस्तार और मैनेजमेंट की भविष्य की रणनीति पर रहेगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।