आज से खुल रहा है BlueStone Jewellery IPO, क्या घटते GMP के बीच लगाएंगे दांव?

BlueStone Jewellery IPO: आज यानी 11 अगस्त को ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 1540.65 करोड़ रुपये है। इस इश्यू में कंपनी फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के तहत निवेशकों को शेयर जारी करेगी।

BlueStone Jewellery IPO: आज यानी 11 अगस्त को ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 1540.65 करोड़ रुपये है। इस इश्यू में कंपनी फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के तहत निवेशकों को शेयर जारी करेगी। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि निवेशकों को 1.59 करोड़ फ्रेश शेयर और 1,39 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए दिए जाएंगे। ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ 13 अगस्त 2025 तक खुल रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 14 अगस्त और बीएसई, एनएसई में लिस्टिंग 19 अगस्त को प्रस्तावित है।

कितने शेयरों का बना है एक लॉट? ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ का प्राइस बैंड 492 रुपये से 517 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 29 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेर निवेशकों को 14,268 रुपये, एनआईआई को 406 शेयरों (14 लॉट) पर एक साथ दांव लगाना होगा।

कंपनी के आईपीओ का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई की बात करें तो अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा रहेगा।

ग्रे मार्केट में स्थिति बहुत अच्छी नहीं (BlueStone Jewellery IPO GMP Today) ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ ग्रे मार्केट में जूझ रहा है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज यानी सोमवार 9 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कल के मुकाबले आज के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन 9 अगस्त को यह आईपीओ 16 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। जबकि 6 अगस्त को जीएमपी 35 रुपये था। ऐसे में तब से आज तक जीएमपी में गिरावट ही देखने को मिली है। जोकि निवेशकों के लिए चिंताजनक बात है। अब देखना है कि बाजार में बिकवाली के बीच इस आईपीओ को निवेशकों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।