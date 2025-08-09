BlueStone Jewellery and Lifestyle IPO raises 693 anchor investors बड़े IPO ने एंकर निवेशकों से जुटाए 693 करोड़ रुपये, GMP भी पॉजिटिव, सोमवार से हो रहा ओपन, Business Hindi News - Hindustan
BlueStone Jewellery and Lifestyle IPO: ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का आईपीओ आ चुका है। कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए 693 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने आईपीओके लिए 492 रुपये से 517 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।

Tarun Pratap Singh मिंटSat, 9 Aug 2025 06:11 PM
बड़े IPO ने एंकर निवेशकों से जुटाए 693 करोड़ रुपये, GMP भी पॉजिटिव, सोमवार से हो रहा ओपन

BlueStone Jewellery and Lifestyle IPO: ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल का आईपीओ आ चुका है। कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए 693 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बीएसई को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार एंकर निवेशकों में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, निप्पन इंडिया म्युचूअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएफ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस एमएफ, मोतीलाल ओसवाल एमएफ, डीएसपी इंडिया एमएफ है।

कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार एंकर निवेशकों को 1.34 करोड़ शेयर 517 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जारी किए गए हैं।

क्या है ब्लूस्टोन आईपीओ का प्राइस बैंड?

कंपनी ने आईपीओ के लिए 492 रुपये से 517 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है। रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ 11 अगस्त को खुलेगा। कंपनी का आईपीओ 13 अगस्त तक ओपन रहेगा। कंपनी ने 29 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14,993 रुपये का दांव एक रिटेल निवेशक को लगाना होगा।

किसके लिए कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए कम से कम इश्यू का 75 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। एनआईआई के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा।

ग्रे मार्केट में कंपनी की क्या स्थिति है?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 16 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। यह लगातार दूसरा दिन है जब कंपनी के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। बता दें, 6 अगस्त को आईपीओ को जीएमपी 35 रुपये था।

यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इस कंपनी के आईपीओ का साइज 1540.65 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.59 करोड़ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल के जरिए 1.39 करोड़ शेयर जारी करेगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

