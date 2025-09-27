Blue Pearl Agriventures Ltd share jumps 400 percent in 6 months share price below 100 rupee 6 महीने में 400% चढ़ा यह स्टॉक, शेयरों का भाव अब भी 100 रुपये से कम, इसी साल 10 टुकड़ों में बंट चुका शेयर, Business Hindi News - Hindustan
6 महीने में 400% चढ़ा यह स्टॉक, शेयरों का भाव अब भी 100 रुपये से कम, इसी साल 10 टुकड़ों में बंट चुका शेयर

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 01:37 PM
Multibagger Stock: बीते कुछ महीने के दौरान ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड (Blue Pearl Agriventures Ltd) ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। यह वह दौर है जब भारतीय शेयर बाजार की कई दिग्गज कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। इस मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 100 रुपये से कम है। बता दें, शुक्रवार को ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। 2 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में यह स्टॉक 97.50 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था।

6 महीने में 400% का रिटर्न

बीते एक महीने के दौरान मल्टीबैगर स्टॉक का भाव 13 प्रतिशत गिरा है। इस गिरावट के बाद भी 6 महीने से शेयरों को होल्ड किए निवेशकों को अबतक 400 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1321 प्रतिशत बढ़ा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 114.61 रुपये और 52 वीक लो लेवल 7.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5874.96 करोड़ रुपये का है।

2 साल में ब्लू पर्ल एग्रीवेंचर्स लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 2556 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 8605 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 115 प्रतिशत की तेजी आई है। यानी सेंसेक्स इंडेक्स की तुलना में यह स्टॉक कई गुना अधिक रिटर्न देने में सफल रहा है।

10 टुकड़ों में बंट चुका शेयर

इसी साल मार्च में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा हुआ था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 99.92 प्रतिशत और प्रमोटर की हिस्सेदारी 0.08 प्रतिशत है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

