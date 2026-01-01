Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Blue Dart Express Ltd Share Price after company gets tax relief 9 percent share jumps
टैक्स में मिली करोड़ों रुपये की राहत, शेयर खरीदने की होड़, 9% उछला भाव

टैक्स में मिली करोड़ों रुपये की राहत, शेयर खरीदने की होड़, 9% उछला भाव

संक्षेप:

Blue Dart Express Ltd Share Price: शेयर बाजार में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली। इस खरीदारी के पीछे की वजह कंपनी को मिली बड़ी छूट है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की सब्सिडियरी कंपनी ब्लू डार्ट एविएशन को टैक्स डिमांड में बड़ी राहत मिली है।

Jan 01, 2026 02:42 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Blue Dart Express Ltd Share Price: शेयर बाजार में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली। इस खरीदारी के पीछे की वजह कंपनी को मिली बड़ी छूट है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की सब्सिडियरी कंपनी ब्लू डार्ट एविएशन को टैक्स डिमांड में बड़ी राहत मिली है। जिसकी वजह से पैरेंट कंपनी के शेयरों की ताबड़तोड़ खरीदारी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीएसई में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के शेयर 5573.60 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयर 9.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 6043.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

कंपनी के करोड़ों रुपये बचे

पहले टैक्स डिमांड 421 करोड़ रुपये का था। लेकिन इसे संशोधित करके 64.98 लाख कर दिया गया। जिसमें 41.71 लाख रुपये ब्याज था। जबकि 6.49 लाख रुपये की पेनाल्टी थी। कंपनी ने कहा कि उन्होंने इस टैक्स डिमांड को स्वीकार्य कर लिया है। साथ ही पेमेंट भी कर दिया है।

सर्विसेज हुई महंगी

कूरियर प्रदान करने वाली इस कंपनी ने कहा कि अब शिपमेंट्स की सामान्य किमतों में इजाफा किया जा रहा है। औसतन शिपमेंट प्राइस 1 जनवरी 2026 से 9 से 12 प्रतिशत के बीच रहेगा।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

आज कंपनी के शेयरों में भले ही तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बीते तीन साल यह स्टॉक निगेटिव रिटर्न ही दिया है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत गिरा है। दो साल से होल्ड करने वाले पोजीशनल निवेशकों को 22 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत टूट चुका है। बता दें, 5 साल में भी शेयरों में महज 40 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 78.10 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

भले ही शेयर बाजार में कंपनी संघर्ष कर रही है। लेकिन निवेशकों को डिविडेंड देने से नहीं पीछे हटी है। 2025 में कंपनी एक शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।