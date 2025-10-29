20% चढ़ा यह 30 रुपये से कम कीमत वाला स्टॉक, AI चिप्स बनाने के लिए साइन किया MoU

संक्षेप: Multibagger Stock: स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions) के शेयरों में आज 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी ने Byte Eclipse के साथ एमओयू साइन किया है।

Multibagger Stock: स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions) के शेयरों में आज 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी ने Byte Eclipse के साथ एमओयू साइन किया है। यह एमओयू 15 बिलियन डॉलर का है। यह कदम कंपनी का इनोवेशन, खर्चों में कटौती और टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पण दर्शाता है।

Byte Eclipse एक अमेरिकी फर्म है। जोकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए एज एआई चिप्स को डिजाइन और डेवलपमेंट करती है। इस चिप्स का मुख्य उद्देश्य एडवांस एज एआई चिप्स का उत्पादन करना है। इन चिप्स के जरिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ रही समस्याओं को मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा। इस एमओयू का पहला चला 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। जिसमें 15 मिलियन डॉलर के निवेश की बात सामने आ रही है।

30 रुपये से कम है भाव ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस का शेयर बीएसई 25.24 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन अब कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 28.66 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 20 प्रतिशत की तेजी आई है। बीते 6 महीने में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयरों की कीमतों में 68 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 60 प्रतिशत नीचे गिरा है। बता दें, 5 साल में इस स्मॉल कैप स्टॉक की कीमतों में 372 प्रतिशत की तेजी आई है।

इसी साल हुआ है शेयरों का बंटवारा कंपनी के शेयरों को दो हिस्सों में इसी साल जनवरी में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था। इससे पहले कंपनी ने 2016 में कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा था।