स्मॉल कैप के शेयरों की कीमतों में 20% की तेजी, AI से जुड़ी खबर का असर, स्टॉक का भाव 50 रुपये से कम
Blue Cloud Softech के शेयरों में आज 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह डाटा सेंटर में निवेश की खबर है।
कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि वह नेक्सट जनरेशन एआई आधारित डाटा सेंटर बिजनेस में 1 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। कंपनी 800 मेगावाट की क्षमता का डाटा सेंटर बना रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी देश की सबसे बड़ी डाटा सेंटर सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक हो जाएगी।
20% उछला शेयर
बीएसईमें Blue Cloud Softech के शेयर आज 19.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत की तेजी के बाद 21.72 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 41.83 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 14.95 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1635 करोड़ रुपये का है।
लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है प्रदर्शन?
Blue Cloud Softech के शएयरों का भाव पिछले तीन महीने में 30 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल में इस स्टॉक का भाव 43 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, तीन साल में Blue Cloud Softech के शेयरों की कीमतों में 172 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 साल में यह स्मॉल कैप आईटी स्टॉक 343 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में Blue Cloud Softech के शेयरों का भाव 593 प्रतिशत बढ़ा है।
पिछले साल हुआ था कंपनी के शेयरों का बंटवारा
Blue Cloud Softech के शेयरों का बंटवारा 2025 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गया है। इससे पहले कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2016 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को दो हिस्सों में बांटा गया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।