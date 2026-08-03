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विदेश से मिली बड़ी डील, ₹20 के इस शेयर में अचानक आई तेजी! स्टॉक पर टूटे निवेशक

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर में अचानक तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने लाइबेरिया सरकार के साथ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बड़ा MoU साइन किया है
  • इस खबर के बाद शेयर ₹20 के करीब पहुंच गया
stocks
ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के शेयर में आई तेजी।

Small-cap Stock: शेयर बाजार में सोमवार को ₹50 से कम कीमत वाले एक स्मॉलकैप शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions) के शेयर में उस समय तेजी देखने को मिली, जब कंपनी ने पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया सरकार के साथ एक अहम समझौता (MoU) करने की जानकारी दी। इस खबर के बाद कंपनी का शेयर 1.74% तक चढ़कर ₹20 के स्तर पर पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि उसने लाइबेरिया के पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस मंत्रालय और ग्लोबल काउंसिल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फॉर अफ्रीका (GCIB Africa) के साथ एक समझौता किया है। इस पार्टनरशिप का मकसद लाइबेरिया नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (NDIP) को विकसित करना, वित्त उपलब्ध कराना और लागू करना है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होगी और देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस करेगी।

कंपनी के अनुसार, सभी जरूरी अध्ययन और अंतिम समझौतों के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए लाइबेरिया के कानूनों के तहत एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाया जाएगा। यही कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट के विकास, फंडिंग, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी।

ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के सीईओ मुद्रागनम चंद्रशेखर ने कहा कि लाइबेरिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि कंपनी के लिए पश्चिम अफ्रीका में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य अफ्रीकी देशों को ऐसा डिजिटल सिस्टम उपलब्ध कराना है, जिस पर वे पूरी तरह भरोसा कर सकें।

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आज का शेयर प्रदर्शन

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें करीब 7% की गिरावट आई है, जबकि पिछले 6 महीनों में 4% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2026 में अब तक यह शेयर करीब 6% कमजोर रहा है और पिछले एक साल में इसमें 41% की गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर शानदार साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में इसने करीब 284% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि लाइबेरिया की यह बड़ी डिजिटल परियोजना कंपनी की कमाई और शेयर के प्रदर्शन पर कितना सकारात्मक असर डालती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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