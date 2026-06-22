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एलन मस्क की कंपनी के साथ AI साझेदारी को लकेर चल रहा काम, शेयरों में लगा 20% का अपर सर्किट

Tarun Pratap Singh मिंट
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मुख्य बातें

  • Blue Cloud Softech Solutions Ltd के शेयरों में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • कंपनी एआई से जुड़ी संभावनाओं को लेकर एलन मस्क की कंपनी के साथ बातचीत कर रही है
एलन मस्क की कंपनी के साथ AI साझेदारी को लकेर चल रहा काम, शेयरों में लगा 20% का अपर सर्किट

स्मॉल कैप स्टॉक Blue Cloud Softech Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में आज 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि वो एआई में बिजनेस संभावनाओं का तलाश रहे हैं। खबर के सामने आने के बाद शेयरों में तेजी देखने को मिली। बता दें, आज 20 प्रतिशत उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का दाम 21.67 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। करीब 1 करोड़ शेयरों की आज सोमवार को खरीद और बिक्री हुई है। जबकि महीने का औसतन ट्रेडिंग वैल्यूम्स 8 लाख शेयर ही है।

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क्या कुछ बताया है कंपनी

कंपनी ने कहा है कि वो एलन मस्क की कंपनी के साथ आर्टिफिशियन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में शुरुआती और गैर बाध्यकारी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मौजूदा समय में दोनों पक्ष सिर्फ फ्रेमवर्क ही बना पाए हैं। साथ ही एरिया को तलाशा जा रहा है जिसमें समझौता किया जा सके। यह खबर दर्शाती है कि कंपनी लगातार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के क्षेत्र में संभावना तलाश रही है।

कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन

बीएसई में यह स्टॉक 18.55 रुपये के स्तर पर खुला है। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत की तेजी के साथ 21.67 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 17 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

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पिछले एक साल में स्टॉक का दाम 24 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 38 रुपये और 52 वीक लो लेवल 16.51 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1629 करोड़ रुपये का है। बता दें, दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का दाम 28 प्रतिशत लुढ़क चुका है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 386 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

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दो बार हो चुका है शेयरों का बंटवारा

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा दो बार हो चुका है। पहली बार स्टॉक को 2016 में बांटा गया था। तब कंपनी के शेयरों का दाम 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर आ गया था। दूसरी बार कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2025 में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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