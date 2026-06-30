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₹20 के इस शेयर में अचानक आई तूफानी तेजी! BSNL की इस खबर से स्टॉक में लगा अपर सर्किट

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • ₹50 से कम कीमत वाला ब्लू क्लाउड सॉफ़्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions) का शेयर BSNL के साथ बड़ी साझेदारी की खबर के बाद 5% अपर सर्किट पर पहुंच गया
  • आइए जानते हैं कि इस डील से कंपनी को क्या फायदा होगा?
₹20 के इस शेयर में अचानक आई तूफानी तेजी! BSNL की इस खबर से स्टॉक में लगा अपर सर्किट

शेयर बाजार में अक्सर ऐसे छोटे शेयर देखने को मिलते हैं, जो कुछ ही दिनों में तेज उछाल या बड़ी गिरावट दिखाकर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा ही एक शेयर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions) है, जिसने मंगलवार को कमजोर बाजार के बावजूद 5% का अपर सर्किट लगाकर सभी को चौंका दिया। यह शेयर ₹50 से काफी नीचे कारोबार कर रहा है और हाल के दिनों में भारी गिरावट झेलने के बाद अचानक तेजी के कारण चर्चा में आ गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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मंगलवार को कंपनी का शेयर 5% की बढ़त के साथ ₹19.95 के अपर सर्किट पर पहुंच गया। खास बात यह रही कि यह तेजी ऐसे समय आई, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में कारोबार कर रहे थे। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के शेयर में लगभग 27% की गिरावट आई थी, लेकिन मंगलवार को निवेशकों की मजबूत खरीदारी ने इसका रुख बदल दिया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे बाजार में इस शेयर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई।

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी की ओर से हाल ही में किया गया एक महत्वपूर्ण ऐलान माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा CNPN (Captive Non-Public Network) सेवा प्रदाता के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। इसके लिए BSNL और ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के बीच औपचारिक समझौता भी हो चुका है।

यह समझौता कंपनी को देशभर में एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए निजी नेटवर्क (Private Network) तैयार करने, डिजाइन करने, इंस्टॉल करने, शुरू करने और उसके रखरखाव का अवसर देगा। यह एग्रीमेंट 60 महीने (5 साल) तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि केवल पैनल में शामिल होने से निश्चित आय या कारोबार की गारंटी नहीं मिलती। वास्तविक कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी को भविष्य में कितने प्रोजेक्ट मिलते हैं।

एक्सपर्ट का मानना है कि प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेस की डिमांड आने वाले सालों में तेजी से बढ़ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और आईटी सेक्टर में कंपनियां सुरक्षित और हाई-स्पीड प्राइवेट नेटवर्क की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में BSNL के साथ साझेदारी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के लिए नए कारोबारी अवसर खोल सकती है।

हालांकि, शेयर की लंबी अवधि की चाल को देखें तो तस्वीर अभी भी काफी मिलीजुली नजर आती है। पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 10% चढ़ा है, लेकिन 6 महीनों में 9% गिरा है। बीते एक साल में इसमें लगभग 38% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 2 सालों में निवेशकों की संपत्ति करीब 81% घट चुकी है। इसके बावजूद अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने लगभग 346% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जिससे यह साफ होता है कि इस शेयर में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा रहता है।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि छोटे और लो-प्राइस शेयरों में निवेश करते समय केवल एक दिन की तेजी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसे शेयरों में जोखिम भी काफी अधिक होता है। किसी भी निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल, ऑर्डर बुक, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करना जरूरी है।

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फिलहाल, BSNL के साथ हुई नई पार्टनरशिप ने ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस को फिर से निवेशकों की नजरों में ला दिया है। अब बाजार की निगाह इस बात पर रहेगी कि कंपनी इस अवसर को वास्तविक कारोबार और मुनाफे में कितनी तेजी से बदल पाती है। अगर भविष्य में कंपनी को बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो यह शेयर आगे भी चर्चा का विषय बना रह सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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