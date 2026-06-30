₹20 के इस शेयर में अचानक आई तूफानी तेजी! BSNL की इस खबर से स्टॉक में लगा अपर सर्किट

शेयर बाजार में अक्सर ऐसे छोटे शेयर देखने को मिलते हैं, जो कुछ ही दिनों में तेज उछाल या बड़ी गिरावट दिखाकर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा ही एक शेयर ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस (Blue Cloud Softech Solutions) है, जिसने मंगलवार को कमजोर बाजार के बावजूद 5% का अपर सर्किट लगाकर सभी को चौंका दिया। यह शेयर ₹50 से काफी नीचे कारोबार कर रहा है और हाल के दिनों में भारी गिरावट झेलने के बाद अचानक तेजी के कारण चर्चा में आ गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

मंगलवार को कंपनी का शेयर 5% की बढ़त के साथ ₹19.95 के अपर सर्किट पर पहुंच गया। खास बात यह रही कि यह तेजी ऐसे समय आई, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में कारोबार कर रहे थे। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के शेयर में लगभग 27% की गिरावट आई थी, लेकिन मंगलवार को निवेशकों की मजबूत खरीदारी ने इसका रुख बदल दिया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे बाजार में इस शेयर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई।

इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी की ओर से हाल ही में किया गया एक महत्वपूर्ण ऐलान माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि उसे भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा CNPN (Captive Non-Public Network) सेवा प्रदाता के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। इसके लिए BSNL और ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के बीच औपचारिक समझौता भी हो चुका है।

यह समझौता कंपनी को देशभर में एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए निजी नेटवर्क (Private Network) तैयार करने, डिजाइन करने, इंस्टॉल करने, शुरू करने और उसके रखरखाव का अवसर देगा। यह एग्रीमेंट 60 महीने (5 साल) तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि केवल पैनल में शामिल होने से निश्चित आय या कारोबार की गारंटी नहीं मिलती। वास्तविक कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी को भविष्य में कितने प्रोजेक्ट मिलते हैं।

एक्सपर्ट का मानना है कि प्राइवेट नेटवर्क सर्विसेस की डिमांड आने वाले सालों में तेजी से बढ़ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर और आईटी सेक्टर में कंपनियां सुरक्षित और हाई-स्पीड प्राइवेट नेटवर्क की ओर बढ़ रही हैं। ऐसे में BSNL के साथ साझेदारी ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के लिए नए कारोबारी अवसर खोल सकती है।

हालांकि, शेयर की लंबी अवधि की चाल को देखें तो तस्वीर अभी भी काफी मिलीजुली नजर आती है। पिछले तीन महीनों में शेयर करीब 10% चढ़ा है, लेकिन 6 महीनों में 9% गिरा है। बीते एक साल में इसमें लगभग 38% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 2 सालों में निवेशकों की संपत्ति करीब 81% घट चुकी है। इसके बावजूद अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने लगभग 346% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जिससे यह साफ होता है कि इस शेयर में उतार-चढ़ाव काफी ज्यादा रहता है।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि छोटे और लो-प्राइस शेयरों में निवेश करते समय केवल एक दिन की तेजी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसे शेयरों में जोखिम भी काफी अधिक होता है। किसी भी निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल, ऑर्डर बुक, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का अच्छी तरह मूल्यांकन करना जरूरी है।