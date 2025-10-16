चीन में कारोबार को लेकर इस भारतीय कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट, शेयर खरीदने की लूट, 15% चढ़ा भाव
संक्षेप: कॉन्ट्रैक्ट का मानना है कि यह अनुबंध कंपनी के लिए न केवल एशियाई बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि भारत की कूटनीतिक और दूतावास सेवाओं के विस्तार में भी एक अहम योगदान साबित होगा।
BLS International Share: वीजा, पासपोर्ट और कांसुलर सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (भारतीय वीजा आवेदन केंद्र- IVACs) स्थापित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच, आज गुरुवार को कंपनी के शेयर 15 पर्सेंट तक चढ़ गए और 319.70 रुपये पर पहुंच गए थे।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट तीन सालों की अवधि के लिए मान्य रहेगा और 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, BLS International को बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझोउ में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (IVACs) की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इन केंद्रों में कंपनी द्वारा आधुनिक तकनीक, एडवांस इंफ्रा और बहुभाषी स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी ताकि आवेदकों को सुगम, सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल वीजा सेवाएं प्रदान की जा सकें।
कंपनी का आधिकारिक बयान
कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल ने कहा, 'हमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से यह प्रतिष्ठित अनुबंध प्राप्त कर गर्व हो रहा है। हम उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अनुबंध बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमें विश्वास है कि ये IVAC केंद्र विश्वसनीय और उपयोगकर्ता-केंद्रित वीजा सेवाओं को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएँगे। हम विदेश मंत्रालय का इस भरोसे और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हैं।'
