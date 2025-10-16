चीन में कारोबार को लेकर इस भारतीय कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट, शेयर खरीदने की लूट, 15% चढ़ा भाव

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़BLS International share surges 15 percent wins MEA contract for Indian visa application centres in China

Thu, 16 Oct 2025 04:05 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
BLS International Share: वीजा, पासपोर्ट और कांसुलर सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (भारतीय वीजा आवेदन केंद्र- IVACs) स्थापित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच, आज गुरुवार को कंपनी के शेयर 15 पर्सेंट तक चढ़ गए और 319.70 रुपये पर पहुंच गए थे।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट तीन सालों की अवधि के लिए मान्य रहेगा और 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, BLS International को बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझोउ में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (IVACs) की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इन केंद्रों में कंपनी द्वारा आधुनिक तकनीक, एडवांस इंफ्रा और बहुभाषी स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी ताकि आवेदकों को सुगम, सुरक्षित और ग्राहक-अनुकूल वीजा सेवाएं प्रदान की जा सकें।

कंपनी का आधिकारिक बयान

कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल ने कहा, 'हमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से यह प्रतिष्ठित अनुबंध प्राप्त कर गर्व हो रहा है। हम उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अनुबंध बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमें विश्वास है कि ये IVAC केंद्र विश्वसनीय और उपयोगकर्ता-केंद्रित वीजा सेवाओं को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएँगे। हम विदेश मंत्रालय का इस भरोसे और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करते हैं।'

कॉन्ट्रैक्ट का मानना है कि यह अनुबंध कंपनी के लिए न केवल एशियाई बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने का अवसर है, बल्कि भारत की कूटनीतिक और दूतावास सेवाओं के विस्तार में भी एक अहम योगदान साबित होगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
