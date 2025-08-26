₹2055.36 करोड़ का वर्क ऑर्डर, खबर आते ही शेयरों की मची लूट, 6.6% चढ़ा भाव

वीजा और पासपोर्ट से जुड़ी सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International Services) के शेयरों की कीमतों में 6.6 प्रतिशत की तेजी आज दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह आधार से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलना है।

वीजा और पासपोर्ट से जुड़ी सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International Services) के शेयरों की कीमतों में 6.6 प्रतिशत की तेजी आज दर्ज की गई है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह आधार से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलना है। कंपनी ने इस वर्क ऑर्डर की जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा की है।

कंपनी को मिला 2055.35 करोड़ रुपये का काम बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि UIDAI से उन्हें लगभग 2055.35 करोड़ रुपये (टैक्स सहित) का काम मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को जिले स्तर पर आधार सेवा केंद्र बनाने के साथ ऑपरेट करने हैं। इस सेंटर पर पहले से तय समय या किसी भी सामान्य दिनों में जाकर आधार से जुड़े काम करवाए जा सकेंगे। बता दें, यह कॉन्ट्रैक्ट 6 साल में पूरा करना है।

400 रुपये के करीब पहुंचा भाव बीएसई में बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर 381.40 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 6.6 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 392.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। भले ही कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक 12 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 522.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 308.65 रुपये है। कंपनी मार्केट कैप 15,380 करोड़ रुपये का है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी? अप्रैल से जून तिमाही के दौरान बीएलएस इंटरनेशनल का नेट प्रॉफिट 181 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 49.80 प्रतिशत बढ़ा है। पहली तिमाही के दौरान इस वीजा, पासपोर्ट सर्विसेज देने वाली कंपनी का रेवन्यू 710.60 करोड़ रुपये रहा था।