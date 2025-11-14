अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में भूचाल, एक ही दिन में अरबपतियों के 60 अरब डॉलर स्वाहा

संक्षेप: टेक इंडस्ट्रीज के दिग्गज अरबपतियों की दौलत एक ही दिन में करीब 60 अरब डॉलर स्वाहा हो गई। इस गिरावट के पीछे मुख्य तौर पर टेस्ला समेत अन्य टेक कंपनियों के शेयरों में बड़ी बिकवाली को वजह बताया जा रहा है, जिससे इन अरबपतियों की कुल संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट आई है​।

Billionaire List: एलन मस्क समेत दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों को एक ही दिन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिससे टेक सेक्टर की अस्थिरता और टेस्ला के कमजोर प्रदर्शन की चिंताएं गहरा गई हैं​। टॉप- 10 अरबपतियों में मार्क जुकरबर्ग एकमात्र बड़े टेक लीडर हैं , जिन्होंने इस दिन लाभ कमाया, वह भी महज 335 मिलियन डॉलर का।

एक दिन की गिरावट: शॉक वेव ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक गुरुवार को एक ही दिन में एलन मस्क की संपत्ति में $20.5 बिलियन की गिरावट आई, जो इसी साल की सबसे बड़ी वन-डे डिक्लाइन मानी जा रही है​। ओरेकल के लैरी एलिसन को 10.8 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब उनकी कुल संपत्ति 275 अरब डॉलर पर सिमट गई है। अमेजन के जेफ बेजोस ने $5.77 अरब गंवाए हैं। दुनिया के तीसरे नंबर के इस इस अरबपति का नेटवर्थ 259 अरब डॉलर रह गया है।

दौलत गंवाने वालों में लैरी पेज भी हैं। इनकी कुल संपत्ति 242 अरब डॉलर है। इन्हें 6.36 अरब डॉलर का झटका लगा है। सर्गेई ब्रिन को 5.89 अरब डॉलर की चपत लगी है। इनके पास अब 226 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। बर्नार्ड अर्नाल्ट को 2.04 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। इनकी कुल संपत्ति अब 202 अरब डॉलर है।

स्टीव बाल्मर ने 2.51 अरब डॉलर गंवाए हैं। इनका नेटवर्थ अब 173 अरब डॉलर रह गया है। जेनसेन हुआंग 5.89 अरब डॉलर गंवाए हैं और इनका नेटवर्थ 162 अरब डॉलर रह गया है।

इस गिरावट के पीछे मुख्य तौर पर टेस्ला समेत अन्य टेक कंपनियों के शेयरों में बड़ी बिकवाली को वजह बताया जा रहा है, जिससे इन अरबपतियों की कुल संपत्ति में रिकॉर्ड गिरावट आई है​।

टॉप-10 में वॉरेन बफे की एंट्री, डेल बाहर टेक शेयरों में गिरावट की वजह से माइकल डेल को भी 5.11 अरब डॉलर की चपत लगी। इसका असर ये हुआ कि डेल ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की टॉप-10 लिस्ट से बाहर हो गए। वहीं, गुरुवार को वॉरेन बफे की दौलत में 2.56 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और वह टॉप-10 में पहुंच गए। बफे की कुल संपत्ति अब 154 अरब डॉलर है और माइकल डेल की 150 अरब डॉलर।