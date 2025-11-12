200 अरब डॉलर क्लब में एक और अरबपति की एंट्री, अब टॉप-10 में से केवल 3 ही इससे बाहर

संक्षेप: दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में 7 अरबपति 200 अरब डॉलर क्लब में हैं। ताजी एंट्री बर्नार्ड अर्नाल्ट की हुई है, जो न तो अमेरिकी हैं और न ही टेक इंडस्ट्रीज से आते हैं। टॉप-6 पर अमेरिकियों का कब्जा है और सभी टेक्नोलाजी के महारथी हैं।

दुनिया के टॉप-10 अमीरों की लिस्ट में 7 अरबपति 200 अरब डॉलर क्लब में हैं। ताजी एंट्री बर्नार्ड अर्नाल्ट की हुई है, जो न तो अमेरिकी हैं और न ही टेक इंडस्ट्रीज से आते हैं। टॉप-6 पर अमेरिकियों का कब्जा है और सभी टेक्नोलाजी के महारथी हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क 457 अरब डॉलर की कुल नेटवर्थ के साथ शीर्ष पर हैं, भले ही हाल ही में उनकी संपत्ति में करीब 4 अरब डॉलर की कमी आई हो। फिर भी, साल की शुरुआत से अब तक 24 अरब डॉलर का इजाफा उन्हें टेक वर्ल्ड के बेजोड़ प्रतीक के रूप में बनाए रखता है।

इसके बाद लैरी एलिसन 295 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनकी ओरेकल कंपनी ने क्लाउड और एआई के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा करते हुए 2025 में उन्हें सबसे अधिक धन वृद्धि कराने वालों में शामिल किया है। इस साल में ही उन्होंने 103 अरब डॉलर जोड़े हैं।

जेफ बेजस 269 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। यद्यपि अमेजन का ई-कॉमर्स ग्रोथ अब पहले जितना तेज नहीं रहा, लेकिन क्लाउड सेवाओं और एआई ड्रोन लॉजिस्टिक्स में निवेश ने उन्हें लाभ पहुंचाया है।

गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन क्रमशः 251 और 235 अरब डॉलर के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में गूगल के विस्तार से अपने धन में क्रमशः 83 और 76 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी दर्ज कराई।

मार्क जुकरबर्ग 222 अरब डॉलर की संपत्ति रखते हैं, हालांकि इस वर्ष उनकी नेटवर्थ में केवल हल्का सुधार हुआ है। मेटावर्स और रियलिटी लैब्स में बढ़ते खर्चों के बावजूद उनका तकनीकी पकड़ अब भी मजबूत है।

एक मात्र गैर-अमेरिकी फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट 200 अरब डॉलर पर खड़े रहते हुए इस लिस्ट के अकेले गैर-अमेरिकी और लक्जरी ब्रांड LVMH के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने भी इस वर्ष लगभग 24 अरब डॉलर की सकारात्मक वृद्धि हासिल की, जिससे यह साबित होता है कि उपभोग का आकर्षण तकनीकी दिग्गजों की चमक में भी कायम है।

200 अरब डॉलर क्लब के बाहर, लेकिन बेहद करीब 200 अरब डॉलर क्लब के बाहर, लेकिन बेहद करीब स्टीव बाल्मर, जेनसन हुआंग और माइकल डेल जैसे दिग्गज हैं, जिनकी संपत्ति क्रमशः 175, 168 और 153 अरब डॉलर है। विशेष रूप से एनविडिया के सीईओ हुआंग का उछाल उल्लेखनीय है। सालाना 53 अरब डॉलर की वृद्धि ने एआई चिप बाजार को दुनिया के सबसे गर्म निवेश क्षेत्रों में बदल दिया है।