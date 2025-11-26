अरबपतियों की लिस्ट में फिर उथल-पुथल, देखें किसका घटा रुतबा और किसने गंवाई दौलत

संक्षेप: लगातार दूसरे दिन दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। कभी मस्क की अरबपति नंबर वन की कुर्सी के खतरा बन रहे लैरी एलिसन अब काफी पिछड़ गए हैं। इस साल के सबसे बड़े गेनर्स अब लैरी पेज हैं।

लगातार दूसरे दिन दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। कभी मस्क की अरबपति नंबर वन की कुर्सी के खतरा बन रहे लैरी एलिसन अब काफी पिछड़ गए हैं। एलिसन का रुतबा भी घटा है और दौलत भी। उन्हें गूगल अल्फाबेट के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने पछाड़ कर चौथे नंबर पर कर दिया है। अब टॉप-3 पर टेस्ला के एलन मस्क और गूगल के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं।

दरअसल अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन टेक शेयरों में तेजी दिखी। इससे एआई के दिग्गज अमेरिकी अरबपतियों के नेटवर्थ में उछाल दर्ज की गई।

साल 2025 के सबसे बड़े गेनर इस साल के सबसे बड़े गेनर्स अब लैरी पेज हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी दौलत में इस साल अबतक 108 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वहीं, दूसरे नंबर पर सर्गेई ब्रिन हैं, जिनकी दौलत इस साल 99.3 अरब डॉलर बढ़ी है। लैरी एलिसन की कमाई अब 61.5 अरब डॉलर पर सिमट गई है।

मंगलवार के गेनर्स और उनकी दौलत ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क अभी भी दुनिया के सबसे बड़े रईस हैं। उनकी कुल संपत्ति 1.16 अरब डॉलर है और इसमें मंगलवार को 1.16 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज को 4.18 अरब डॉलर का फायदा हुआ और इनकी कुल संपत्ति 276 अरब डॉलर हो गई है।

लैरी एलिसन को पछाड़ने वाले सर्गेई ब्रिन की दौलत में 3.92 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई और अब उनके पास 258 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

लैरी एलिसन को 2.92 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इनकी कुल संपत्ति अब 254 अरब डॉलर है। वहीं अमेजन के जेफ बेजोस की संपत्ति 3.34 अरब डॉलर बढ़कर 251 अरब डॉलर हो गई।

मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में सबसे अधिक 8.01 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अब इनका नेटवर्थ 225 अरब डॉलर हो गया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में जुकरबर्ग छठे स्थान पर हैं। सातवें स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। इनकी संपत्ति में 420 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और उनके पास 196 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।