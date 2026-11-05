इमरजेंसी नहीं तो एंबुलेंस के लिए देने होंगे ₹2500, Blinkit सर्विस में बड़ा बदलाव
मुख्य बातें
- क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने नॉन-इमरजेंसी एंबुलेंस बुकिंग के लिए 2,500 रुपए का एक समान शुल्क लागू करने की घोषणा की है
ऑनलाइन क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट की एंबुलेंस सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, आपात स्थिति न होने पर 'ब्लिंकिट एंबुलेंस' हर यात्रा पर 2500 रुपये शुल्क लेगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर कंपनी ने यह फैसला क्यों लिया है।
क्यों लिया गया फैसला?
जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली कंपनी इटर्नल के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने बताया कि ब्लिंकिट एंबुलेंस से आपात स्थिति की तुलना में नियमित मेडिकल जांच के लिए एंबुलेंस सेवा की बुकिंग का हिस्सा बढ़ रहा है। दीपिंदर गोयल ने स्पष्ट किया कि गंभीर हालत के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सेवा पहले की तरह मुफ्त रहेगी जबकि आपात स्थिति न होने पर यात्रा पूरी होने के बाद 2500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क मोटे तौर पर निजी एंबुलेंस के शुल्क के अनुरूप है।
दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म'एक्स' पर लिखा, ''पिछले दो वर्षों में हमने करीब 20,000 आपात स्थितियों में (कुल मिलाकर करीब 42,000 मामलों में) सेवा दी है। हमने इनमें से किसी के लिए भी एक रुपया शुल्क नहीं लिया है और हम इसे इसी तरह जारी रखना चाहते हैं। हालांकि, सब कुछ मुफ्त होने के कारण नियमित जांच, अस्पताल जाने और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए बुकिंग का हिस्सा बढ़ रहा है। इन यात्राओं के लिए उबर या निजी परिवहन का भी उतनी ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था।''
उन्होंने कहा, ''इस तरह की बुकिंग के कारण सभी सुविधा से लैस एंबुलेंस और पैरामेडिक्स (पराचिकित्सक कर्मी) उपलब्ध नहीं हो पाते जबकि किसी की जान बचाने के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है।'' गोयल ने कहा कि आपात स्थिति न होने पर मरीजों को पहुंचाने के लिए लिया जाने वाला शुल्क 'इटर्नल फाउंडेशन' को जाएगा। यही संस्था इन एंबुलेंस का संचालन करती है और इससे कंपनी को सेवा का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
किन शहरों में है सुविधा
क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट की यह सेवा अभी गुरुग्राम और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद के अधिकांश हिस्सों में उपलब्ध है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक एंबुलेंस में स्ट्रेचर / व्हीलचेयर, वाइटल-मॉनिटरिंग उपकरण, ऑक्सीजन, AED (ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर), Suction मशीन, जरूरी दवाएं और फ्लूइड्स की सुविधा होती है। एंबुलेंस के लिए कंपनी फोर्स ट्रैवलर और टाटा विंगर का इस्तेमाल करती है। इन मॉडलों में एंबुलेंस के तीन कर्मचारियों, एक मरीज और साथ आने वाले दो लोगों के लिए जगह है। एंबुलेंस में तीन कर्मचारी होंगे: एक ड्राइवर, एक पैरामेडिक और एक ड्यूटी असिस्टेंट, जो मरीज को उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रशिक्षित हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें