ब्लैकस्टोन का भारतीय बैंकिंग में एंट्री, टाटा स्टील का इस कंपनी पर पूरा कब्जा

ब्लैकस्टोन का भारतीय बैंकिंग में एंट्री, टाटा स्टील का इस कंपनी पर पूरा कब्जा

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मंगलवार को अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे वैश्विक निवेशक के लिए इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। एक अलग मंजूरी में, सीसीआई ने टाटा स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

Dec 24, 2025 06:18 am IST
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मंगलवार को अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें वारंट के जरिए फेडरल बैंक में 9.99 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी खरीदने की बात थी। इससे वैश्विक निवेशक के लिए इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है।

TOI की खबर के मुताबिक प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रस्तावित लेन-देन में ब्लैकस्टोन की एक इकाई, एशिया II टॉपको XIII प्राइवेट लिमिटेड, फेडरल बैंक के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेने का अधिकार रखने वाले वारंट खरीदेगी। आयोग के अनुसार, वारंट के पूरी तरह से प्रयोग हो जाने पर, खरीदार फेडरल बैंक की चुकता पूंजी का 9.99 प्रतिशत हिस्सा धारण करेगा।

क्या करता है फेडरल बैंक

ब्लैकस्टोन को बैंक के बोर्ड में एक निदेशक नामित करने का भी अधिकार होगा, बशर्ते कि उसके पास कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहे। फेडरल बैंक एक निजी क्षेत्र का कॉमर्शियल बैंक है जो जमा, कर्ज और भुगतान समाधान सहित बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है।

टाटा स्टील अब अकेले चलेगी टाटा ब्लूस्कोप में

एक अलग मंजूरी में, सीसीआई ने टाटा स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें ब्लूस्कोप स्टील एशिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद शेष 50 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदकर टाटा ब्लूस्कोप स्टील पर एकमात्र नियंत्रण हासिल करना शामिल है। टाटा ब्लूस्कोप स्टील वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड और टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बीच 50:50 का एक ज्वाइंट वेंचर है।

टाटा स्टील लौह अयस्क खनन और इस्पात उत्पादन में संलग्न है, जबकि टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स कोटेड स्टील के क्षेत्र में कार्यरत है और सरफेस कोटेड स्टील उत्पाद एवं संबंधित समाधान प्रदान करता है। निर्धारित सीमा से अधिक के लेन-देन के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिसका मुख्य काम बाजार में अनुचित व्यवसायिक प्रथाओं को रोकना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।

