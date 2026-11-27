शेयर बाजार का ब्लैक फ्राइडे, 4 बड़े फैक्टर जिसने निवेशकों का बिगाड़ा मूड
मुख्य बातें
- घरेलू शेयर बाजार में चार कारोबारी दिन की तूफानी तेजी के बाद शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई
- साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में कुल 580.45 अंक यानी 0.69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई
Stock market news: भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। दरअसल, घरेलू शेयर बाजार में चार कारोबारी दिन की तूफानी तेजी के बाद शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई।
बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 989.33 अंक यानी 1.17 प्रतिशत गिरकर 83,339.26 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,120.26 अंक यानी 1.32 प्रतिशत टूटकर 83,208.33 अंक पर आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 277.30 अंक यानी 1.07 प्रतिशत गिरकर 25,607.20 अंक पर बंद हुआ। साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स में कुल 580.45 अंक यानी 0.69 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जबकि निफ्टी को 193.4 अंक यानी 0.74 प्रतिशत का नुकसान हुआ।
सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट रही। दूसरी तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और ट्रेंट के शेयर बढ़त में रहे।
क्यों आई गिरावट?
शेयर बाजार में कई दिन की तेजी के बाद अब मुनाफावसूली का दौर आ गया है। दरअसल, इस महीने भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। विदेशी निवेशकों की खरीदारी में सुधार, कंपनियों के आकर्षक वैल्यूएशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी कमजोर पड़ने के कारण भारतीय बाजार को सपोर्ट मिला था। इसके बाद शुक्रवार को निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिससे शुक्रवार को बाजार पर दबाव बढ़ गया।
- इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी भारतीय बाजार की चिंता बढ़ाई। सऊदी अरब की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के ताजा हमले के बाद तेल की कीमतें करीब 1 फीसदी बढ़कर 98 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गईं। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
-शुक्रवार को आईटी शेयरों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा समेत कई आईटी कंपनियों के शेयर 3 फीसदी तक टूट गए। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को लेकर निवेशक सतर्क हैं। निवेशकों को आशंका है कि एआई में तेजी से हो रहे विकास से पारंपरिक आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल प्रभावित हो सकता है।
-डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भी बाजार की चिंता बढ़ाई। शुक्रवार को रुपया 0.6 फीसदी गिरकर 92.9900 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 92.4450 पर था। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और डॉलर की मजबूती के कारण रुपये पर दबाव बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें