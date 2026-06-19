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IT शेयरों के लिए 'ब्लैक फ्राइडे', Infosys-TCS समेत पूरा सेक्टर धड़ाम, आखिर क्यों मची भगदड़?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • IT स्टॉक्स काउंटर्स पर भगदड़ मची हुई है
  • इन शेयरों में निवेशक भारी बिकवाली है
  • सुबह 10 बजे तक IT इंडेक्स में वॉल्यूम के लिहाज से Infosys सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वाला शेयर था
  • यह 8.16% गिरकर 1,035.50 रुपये पर आ गया
IT शेयरों के लिए 'ब्लैक फ्राइडे', Infosys-TCS समेत पूरा सेक्टर धड़ाम, आखिर क्यों मची भगदड़?

शुक्रवार IT शेयरों के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो रहा है। घरेलू शेयर मार्केट में शुक्रवार को आईटी सेक्टर में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। एक्सेंचर के कमजोर आउटलुक और वैश्विक मांग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच Nifty IT इंडेक्स आज 1,636.20 अंक यानी 5.75% टूटकर 26,830.25 पर आ गया। यह पिछले एक महीने में सेक्टर की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है।

Infosys बना सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला शेयर

आज आईटी दिग्गज Infosys में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। infosys share price 8.16% गिरकर 1,035.50 रुपये पर आ गया। खास बात यह रही कि कारोबार के दौरान यह 1,030 रुपये तक फिसल गया, जो इसका 52 सप्ताह का नया निचला स्तर है। पिछले 30 दिनों में Infosys का शेयर 13.43% टूट चुका है।

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TCS और एम्फेसिस में 6% से ज्यादा गिरावट

देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS का शेयर 6.02% गिरकर 2,070.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कारोबार के दौरान यह 2,059.90 रुपये तक लुढ़क गया। वहीं एम्फेसिस में भी भारी बिकवाली रही और शेयर 6.06% टूटकर 2,194.90 रुपये पर आ गया।

टेक महिंद्रा, HCL Tech और LTIMindtree भी दबाव में

आईटी सेक्टर की कमजोरी केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। टेक महिंद्रा सुबह 10 बजे तक 5.28% टूट चुका था। HCL Tech में 4.98% की गिरावट दर्ज की जा रही थी। जबकि, एलटीआई माइंडट्री 4.58% टूट चुका था। पर्सिस्टेंट सिस्टम भी 4.56% नीचे था जबकि, विप्रो में 3.62% गिरावट थी।

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IT शेयरों में क्यों मची भगदड़

आईटी शेयरों में यह गिरावट ऐसे समय आई है जब वैश्विक टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनी Accenture ने अपने पूरे साल के राजस्व वृद्धि अनुमान को घटा दिया है। कंपनी ने चौथी तिमाही के लिए भी कमजोर आउटलुक दिया है। इससे निवेशकों को डर है कि अमेरिका और यूरोप में आईटी खर्च में सुस्ती आ सकती है, जिसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है।

एक महीने में Nifty IT का बुरा हाल: पिछले 30 दिनों में Nifty IT इंडेक्स 8.45% टूट चुका है। इस दौरान Infosys, TCS, LTIMindtree और Wipro जैसे दिग्गज शेयरों में लगातार दबाव बना हुआ है।

अमेरिकी बाजार में भी IT शेयरों की पिटाई

Accenture के नतीजों के बाद अमेरिकी बाजार में भी टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी गिरावट आई। एक्सेंचर का शेयर 17% से ज्यादा टूटा, Infosys ADR और विप्रो ADR में 10% तक गिरावट आई। Cognizant के शेयर 10% से अधिक टूटे, IBM में 5% और Capgemini में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई।

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मिडिल ईस्ट संकट का भी पड़ा असर

Accenture ने खुलासा किया कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव की वजह से तीसरी तिमाही में उसके कारोबार पर करीब 40 करोड़ डॉलर का असर पड़ा। कंपनी ने चेतावनी दी कि चौथी तिमाही में भी इसका प्रभाव जारी रह सकता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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