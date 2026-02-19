Hindustan Hindi News
कंपनी को ग्रेटर नोएडा में मिला ₹300 करोड़ का ऑर्डर, 9% उछल गया शेयर का भाव

Feb 19, 2026 10:28 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
बीएल कश्यप एंड संस लिमिटेड के शेयर सुबह 52.90 रुपये पर खुले और 54.59 रुपये के डे हाई को टच किए। सुबह 10 बजे के करीब 4.59 पर्सेंट ऊपर 52.39 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले 5 दिन में यह स्टॉक 3 पर्सेंट का रिटर्न दिया है।

बीएल कश्यप एंड संस लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार, 19 फरवरी को 9% तक की उछाल देखी गई। कंपनी ने यह जानकारी दी कि उसे सीआरसी ग्रीन्स से 300 करोड़ रुपये का एक नया ऑर्डर मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 42 महीने का समय लगने की उम्मीद है। यह ऑर्डर ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के निर्माण और निगरानी से संबंधित है। इस विकास से कंपनी के ऑर्डर बुक में इजाफा होगा और आवासीय निर्माण क्षेत्र में उसकी उपस्थिति मजबूत होगी।

5 साल में 300 पर्सेंट का रिटर्न

कंपनी के शेयर सुबह 52.90 रुपये पर खुले और 54.59 रुपये के डे हाई को टच किए। सुबह 10 बजे के करीब 4.59 पर्सेंट ऊपर 52.39 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। पिछले 5 दिन में यह स्टॉक 3 पर्सेंट का रिटर्न दिया है। जबकि, पिछले एक महीने में 8 फीसद से अधिक की उछाल दर्ज किया है। अगर पिछले छह महीने के इसके प्रदर्शन की बात करें तो यह 26 पर्सेंट से अधिक टूटा है। दूसरी ओर, इस साल अब तक इसमें 1 पर्सेंट की कमी आई है। पिछले 5 साल में यह स्टॉक 300 पर्सेंट का शानदार रिटर्न दिया है। बीएल कश्यप एंड संस लिमिटेड का मार्केट कैप 1179 करोड़ रुपये है। इसका 52 हफ्ते का हाई 80.10 रुपये और लो 42.70 रुपये है।

बीएल कश्यप एंड संस नतीजे

बीएल कश्यप एंड संस ने पिछले फिस्कल ईयर की इसी तिमाही के मुकाबले Q3 FY26 में 965.8% की शानदार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ोतरी दर्ज की, जो ₹11.83 करोड़ तक पहुंच गई। यह शानदार ग्रोथ ऑपरेशन से रेवेन्यू में 33.9% की बढ़ोतरी के साथ हुई, जो Q3 FY25 के मुकाबले Q3 FY26 में बढ़कर ₹323.87 करोड़ हो गई।

कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज 7 से 8% की दर से बढ़ेगा

भारत का कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल एक जटिल दौर से गुजर रहा है। साल 2026 के लिए अनुमान है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज 7 से 8% की दर से बढ़ेगा, जिसकी मुख्य वजह सरकार की इंफ्रा स्ट्रक्चर इनिशिएटिव और खासकर महानगरों में लगातार बनी हुई आवासीय मांग है। हालांकि, इस क्षेत्र के सामने कुछ पुरानी चुनौतियां भी हैं, जैसे निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतें और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव, जो मुनाफे पर दबाव बना सकते हैं।

2026 की शुरुआत में बीएल कश्यप का P/E अनुपात (मूल्य-आय अनुपात) लगभग 28x है, जो मझोली कंपनियों (मिड-कैप) के लिए सामान्य मूल्यांकन सीमा में आता है। यह पीएनसी इन्फ्राटेक जैसी समान कंपनियों के बराबर है, लेकिन लार्सन एंड टुब्रो (लगभग 22x) या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (लगभग 18x) जैसी बड़ी कंपनियों से ऊंचे भाव पर कारोबार कर रहा है। इस मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि बाजार को कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहने की उम्मीद है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह लागत पर कितना अच्छा नियंत्रण रखती है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच समय पर परियोजनाएं पूरी करती है या नहीं।

इस नए प्रोजेक्ट के लिए ग्राहक, सीआरसी ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी डेवलपर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आवासीय परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। अपने सेगमेंट में समय पर प्रोजेक्ट डिलीवर करने का इसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

