6 रुपये के शेयर को खरीदने की लूट, कंपनी के बिजनेस को लेकर है बड़ा अपडेट

संक्षेप:

Kesoram industries share: आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर बीएसई पर 5.44 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 19.85% बढ़कर 6.52 रुपये तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 11.09 रुपये और 52 हफ्ते का लो 2.94 रुपये है।

Dec 07, 2025 02:40 pm IST
Kesoram industries share: बीके बिड़ला समूह की कंपनी केसोराम इंडस्ट्रीज के शेयर में शुक्रवार को तूफानी तेजी देखी गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर बीएसई पर 5.44 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 19.85% बढ़कर 6.52 रुपये तक पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 11.09 रुपये और 52 हफ्ते का लो 2.94 रुपये है।

कंपनी को लेकर है बड़ा अपडेट

दरअसल, कोलकाता स्थित फ्रंटियर वेयरहाउसिंग लिमिटेड ने केसोराम इंडस्ट्रीज में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे बीके बिड़ला समूह की इस कंपनी से बिड़ला परिवार की करीब एक सदी बाद पूरी तरह विदाई हो जाएगी। शुक्रवार को फ्रंटियर वेयरहाउसिंग ने प्रवर्तक समूह की कंपनियों से 42.8% हिस्सेदारी (13.30 करोड़ शेयर) मात्र 4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदने का करार किया, जिसकी कुल कीमत करीब 53 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही उसने 26% हिस्सेदारी (8.07 करोड़ शेयर) के लिए 5.48 रुपये प्रति शेयर पर ओपन ऑफर भी घोषित किया।

केसोराम ने अपना सीमेंट कारोबार बेचा

इसी साल की शुरुआत में केसोराम ने अपना सीमेंट कारोबार कुमार मंगलम बिड़ला की अल्ट्राटेक सीमेंट को बेचकर डीमर्ज कर दिया था। बता दें कि मार्च में अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा केसोराम के सीमेंट कारोबार को 1:52 के शेयर स्वैप अनुपात में पूरी तरह अवशोषित करने के बाद अब बीके बिड़ला समूह की इस कंपनी से बिड़ला परिवार का पूरी तरह बाहर होना तय हो गया है।

चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में केसोराम को 25.87 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा हुआ, जो पिछले साल की समान तिमाही के 69.92 करोड़ रुपये के घाटे से कम जरूर है, लेकिन नेट बिक्री सालाना आधार पर 6.03% घटकर मात्र 55.17 करोड़ रुपये रह गई। शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक इस कंपनी यानी केसोराम इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 43.34 फीसदी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 56.66 फीसदी की है।

