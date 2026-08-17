100 शेयर के बन गए 600 शेयर, पहली बार बोनस शेयर का तोहफा, रिकॉर्ड डेट पर रॉकेट बना शेयर
मुख्य बातें
- बिजोटिक कमर्शियल के शेयर सोमवार को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं
- कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 20% की तूफानी तेजी के साथ 137.45 रुपये पर पहुंच गए हैं
स्मॉलकैप कंपनी बिजोटिक कमर्शियल के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही रॉकेट बन गए हैं। गारमेंट्स एंड अपैरल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 20 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 137.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। बिजोटिक कमर्शियल के शेयर, बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी पहली बार अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांट रही है।
5:1 के रेशियो में बोनस शेयर का तोहफा
बिजोटिक कमर्शियल (Bizotic Commercial) अपने निवेशकों को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दे रही है। यानी, कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांट रही है। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट सोमवार 17 अगस्त फिक्स की थी। कंपनी के शेयर आज बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर कारोबार कर रहे हैं। बिजोटिक कमर्शियल के शेयर सोमवार को बोनस शेयर के प्राइस एडजस्टमेंट के बाद 137.45 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 14 अगस्त को 685.85 रुपये पर बंद हुए थे।
100 शेयर के बन गए 600 शेयर
स्मॉलकैप कंपनी बिजोटिक कमर्शियल (Bizotic Commercial) ने अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी ने 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बिजोटिक कमर्शियल के 100 शेयर हैं तो बोनस शेयर के बाद कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 600 पहुंच गई है।
1373% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
बिजोटिक कमर्शियल (Bizotic Commercial) के शेयर पिछले दो साल में 1373 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अपैरल्स एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 16 अगस्त 2024 को 46.54 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 14 अगस्त 2026 को 685.85 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 158 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हमने शेयर प्राइस का यह कैलकुलेशन बोनस शेयर के प्राइस एडजस्टमेंट से पहले का लिया है। बोनस शेयर के प्राइस एडजस्टमेंट के बाद बिजोटिक कमर्शियल के शेयर सोमवार को 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 137.45 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
IPO में 175 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
बिजोटिक कमर्शियल का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 जून 2023 को खुला था और यह 15 जून तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 175 रुपये था। कंपनी के शेयर 23 जून 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए थे। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 42 करोड़ रुपये तक का था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।