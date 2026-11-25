मुख्य बातें

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में भारी गिरावट के बाद अब रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। आज बिटकॉइन की कीमत गिरकर 60 हजार डॉलर के नीचे पहुंच गई थी। यह करीब दो साल का निचला स्तर है। क्रिप्टो बाजार में निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। आज दोपहर 1 बजे के करीब बिटकॉइन 58,915 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। इसमें 24 घंटे में 2.45 प्रतिशत की गिरावट थी। बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई 126198.07 डॉलर है।

निवेशक क्यों निकाल रहे क्रिप्टो मार्केट से पैसा बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह निवेशकों का क्रिप्टोकरेंसी से पैसा निकालकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र से जुड़ी नई कंपनियों के आईपीओ में लगाना माना जा रहा है। इसके अलावा बढ़ती उधारी लागत और अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद संभावित नियामकीय बदलावों को लेकर भी निवेशक सतर्क हैं।

Mudrex के हेड ऑफ बिजनेस प्रतीक गुप्ता के मुताबिक, इतिहास में इस तरह की बड़ी गिरावट के बाद कुछ सप्ताह के भीतर 15 से 40 प्रतिशत तक की तेजी भी देखने को मिली है। फिलहाल बाजार की नजर बुधवार को आने वाले अमेरिकी PCE महंगाई के आंकड़ों पर है। उनके अनुसार बिटकॉइन के लिए 56,700 डॉलर का स्तर अहम सपोर्ट और 61,700 डॉलर का स्तर बड़ी रुकावट है।

2.1 लाख करोड़ डॉलर हुआ क्रिप्टो बाजार का मार्केट कैप कॉइन मार्केट कैप के आंकड़ों के मुताबिक, क्रिप्टो बाजार का कुल मार्केट कैप 2.1 लाख करोड़ डॉलर हो गया। पिछले 24 घंटे में ट्रेडिंग वॉल्यूम 58.8 अरब डॉलर रहा। हालांकि, Fear and Greed Index अभी भी 'Extreme Fear' जोन में है। यह 8 पर पहुंचा है।

बिटकॉइन के लिए 62,900 डॉलर का स्तर अहम डेल्टा एक्सचेंज की रिसर्च एनालिस्ट रिया सहगल के मुताबिक, पिछले सप्ताह की भारी बिकवाली के बाद क्रिप्टो बाजार में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन बड़ी तस्वीर में अभी भी कमजोरी बनी हुई है। सहगल के अनुसार बिटकॉइन के लिए 58,000 से 59,000 डॉलर का स्तर अहम सपोर्ट है। वहीं, 60,600 से 61,200 डॉलर के बीच शुरुआती रुकावट है। इसके बाद 62,900 डॉलर का स्तर महत्वपूर्ण होगा।

वजीरएक्स के फाउंडर निश्चल शेट्टी के मुताबिक, बिटकॉइन के लिए 60,500 से 61,000 डॉलर के बीच सपोर्ट है। इसके नीचे 59,400 से 60,000 डॉलर का स्तर अहम रहेगा। वहीं, 62,500 से 63,300 डॉलर के बीच बड़ी रुकावट है।

अभी तेजी की वापसी की उम्मीद नहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन और इथेरियम में टिकाऊ तेजी के लिए बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना और संस्थागत निवेशकों की वापसी जरूरी है। फिलहाल बिटकॉइन और इथेरियम ETF से लगातार पैसा निकलने के कारण संस्थागत निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तक बिटकॉइन 62,900 डॉलर के ऊपर मजबूती से नहीं पहुंचता और इथेरियम 1,770 डॉलर के ऊपर टिकाऊ बढ़त नहीं दिखाता, तब तक मौजूदा तेजी को बाजार की अस्थायी रिकवरी ही माना जाएगा।

इनपुट: एजेंसी