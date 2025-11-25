बिटकॉइन में 3 साल में सबसे बड़ी मंथली गिरावट, क्या हैं कारण और क्रिप्टो का भविष्य

संक्षेप: Bitcoin Price: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने पिछले तीन साल में अपनी सबसे तेज मासिक गिरावट दर्ज की है। यह डिजिटल करेंसी इस महीने अब तक 21% से अधिक गिर चुकी है, जो जून 2022 के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट की मुख्य वजहें निवेशकों की मुनाफावूसली, फेट रेट कट समेत तीन हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने पिछले तीन साल में अपनी सबसे तेज मासिक गिरावट दर्ज की है। यह डिजिटल करेंसी इस महीने अब तक 21% से अधिक गिर चुकी है, जो जून 2022 के बाद से इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट की मुख्य वजहें निवेशकों की मुनाफावूसली, फेट रेट कट समेत तीन हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निवेशकों की मुनाफा वसूली बिटकॉइन की कीमत अक्टूबर की शुरुआत से तेजी से गिरी है। विश्लेषकों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशक मुनाफा कमा रहे हैं और बिटकॉइन बेच रहे हैं।

फेड रेट कट में अनिश्चितता बिटकॉइन आमतौर पर कम ब्याज दरों में अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर में ब्याज दरें कम करने को लेकर मिले-जुले संकेतों ने अनिश्चितता पैदा की है, जिसका असर कीमत पर पड़ रहा है।

निवेशकों में जोखिम से बचाव का रुख तकनीकी शेयरों और अन्य जोखिम भरे एसेट्स में गिरावट के साथ ही बिटकॉइन भी गिरी है। मैक्रोइकॉनॉमिक चिंताओं और ट्रंप की व्यापार नीतियों को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों के मनोबल को प्रभावित किया है।

बाजार का भविष्य क्या कहता है? राज करकरा, सीओओ, जेबपे का मानना है कि हालिया गिरावट मजबूत रैली के बाद सामान्य बाजार व्यवहार का हिस्सा है। निवेशक मुनाफा कमा रहे हैं और अल्पकालिक सतर्कता देखने को मिल रही है, लेकिन बिटकॉइन के दीर्घकालिक रुझान में कोई बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं हैं।