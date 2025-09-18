bitcoin price today surges after fed rate cut price crosses 118000 dollar फेड के रेट कट से बिटकॉइन में उछाल, कीमत 1.18 लाख डॉलर के पार, Business Hindi News - Hindustan
फेड के रेट कट से बिटकॉइन में उछाल, कीमत 1.18 लाख डॉलर के पार

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:54 PM
Bitcoin Price Today: बिटकॉइन ने गुरुवार, 18 सितंबर को बढ़त दर्ज करते हुए 1,18,000 डॉलर का स्तर पार कर लिया। यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 25 बीपीएस की कटौती की घोषणा के बाद आया। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो टोकन में इस तेजी के कारण क्रिप्टो बाजार का कुल मार्केट कैप 2% बढ़ गया।

फेड के फैसले का असर

जैसा कि अपेक्षित था, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की और साल खत्म होने से पहले दो और कटौती की संभावना जताई।

इस ताजा मोमेंटम का मुख्य कारण ETF में पैसा आना है, जिसे संस्थागत डिमांड और फेड की दर कटौती का मिल रहा है। इससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों का भरोसा बढ़ रहा है।

विशेषज्ञों की राय

Pi42 के सह-संस्थापक और सीईओ अविनाश शेखर ने कहा, "क्रिप्टो बाजार फेड की 25 आधार अंकों के रेट कट को हैरान कर देने वाले स्थिरता के साथ डाइजेस्ट कर रहा है, क्योंकि शुरुआती उतार-चढ़ाव के बावजूद बिटकॉइन धीरे-धीरे ऊपर बढ़ रहा है। कारोबारी बंटे हैं, जबकि कुछ का तर्क है कि कटौती का असर पहले से ही दामों में शामिल था। अगर कैटेलिस्ट एक साथ आते हैं तो बिटकॉइन 120,000 डॉलर के निशान की ओर रफ्तार पकड़ सकता है।"

इथेरियम और अन्य ऑल्टकॉइन्स का प्रदर्शन

इस बीच, FOMC meeting के बाद इथेरियम भी स्थिर बना रहा और गुरुवार को लगभग 2% की बढ़त के साथ 4,600 डॉलर के स्तर से ऊपर चला गया।

शेखर ने आगे कहा, "एथेरियम मजबूत दिख रहा है और बुल्स नए रिकॉर्ड हाई की ओर देख रहे हैं, जबकि XRP में ETF अप्रूवल को लेकर उत्साह है जो इसे 3.66 डॉलर तक ले जा सकता है।"

XRP और Dogecoin जैसे अन्य ऑल्टकॉइन्स ने भी इस घोषणा के बाद मजबूत प्रतिक्रिया देखी, जो संकेत देता है कि बाजार के अंदरूनी हिस्से में पूंजी का रोटेशन हो रहा है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

Pi42 के अविनाश शेखर के अनुसार, दरों में कटौती के बावजूद क्रिप्टो बाजार सतर्कता से कारोबार कर रहा है। उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, बाजार सतर्कता से कारोबार कर रहा है, वह मैक्रो पॉलिसी सिग्नल और सेक्टर विशेष आशावाद के बीच संतुलन बना रहा है, और अगला कदम इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले सेशन में ट्रेडर्स पॉवेल के रिमार्क्स की व्याख्या कैसे करते हैं।"

निवेशक अब केंद्रीय बैंक की अक्टूबर बैठक से संकेतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या बुधवार का कदम एक बड़े नीतिगत बदलाव की शुरुआत का संकेत है या महज एक स्टैंडअलोन समायोजन है।

