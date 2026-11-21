क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार, 2 साल के निचले स्तर पर बिटकॉइन की कीमत
मुख्य बातें
- बिटकॉइन की गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2025 में 1,26,000 डॉलर के पार पहुंचने के बाद से इसकी कीमत आधे से भी ज्यादा टूट चुकी है
Bitcoin performance: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) बुरी तरह क्रैश हो गया है। अमेरिकी बाजार में बिटकॉइन करीब 6 फीसदी गिरकर 55,533 डॉलर पर आ गया। यह सितंबर 2024 के बाद इस करेंसी का सबसे निचला स्तर है। वहीं, पिछले एक साल में बिटकॉइन की कीमत आधी से भी कम हो गई है। बता दें कि अक्टूबर 2025 में यह क्रिप्टोकरेंसी 1,26,000 डॉलर के पार पहुंच गया था। इस हिसाब से अब कीमत आधे से भी ज्यादा टूट चुकी है। लगातार गिरावट ने क्रिप्टो निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है लेकिन सवाल है कि आखिर अभी ये हालात क्यों बने हैं? आइए इसके बारे में जान लेते हैं।
क्रिप्टो मार्केट में क्यों है हलचल?
बीते कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट में भारी उथल-पुथल के कई कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख वजह AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे भारी निवेश की मुनाफे को लेकर अनिश्चितता है। निवेशकों को चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कंपनियां जिस बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही हैं, उससे अपेक्षित कमाई के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। अमेरिका में उधारी की लागत बढ़ने और नियामकीय जोखिमों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद क्रिप्टो से जुड़े नियामकीय माहौल को लेकर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशकों को आशंका है कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए ज्यादा अनुकूल नियामकीय नियम बनाने की कोशिशों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस (Binance) में हुई हैकिंग की घटना ने भी बिटकॉइन को लेकर भरोसे को कम किया है।
इसके अलावा, Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग के कंपनी छोड़ने की खबर ने भी क्रिप्टो मार्केट को प्रभावित किया है। बता दें कि हुआंग की कथित तौर पर चीनी जासूस से अफेयर की खबरों ने एआई मार्केट में हलचल मचा दी। इसके बाद हुआंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से पैसा निकालने का भी असर
बिटकॉइन की ताजा गिरावट की एक बड़ी वजह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) से निवेशकों का पैसा निकालना भी है। आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक बिटकॉइन ETF से 3 अरब डॉलर से ज्यादा की निकासी हो चुकी है।
इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की आशंका ने भी क्रिप्टो बाजार पर दबाव बढ़ाया है। बाजार में यह चिंता बढ़ रही है कि अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा रहने से जोखिम वाले निवेश विकल्पों की मांग घट सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें