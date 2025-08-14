बिटकॉइन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना-चांदी छोड़कर क्रिप्टो की ओर भागे निवेशक

Bitcoin Price Today: बिटकॉइन रॉकेट की तरह आसमान छू रहा है। यह 124,000 डॉलर के नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया। निवेशक सोना-चांदी छोड़कर क्रिप्टो की ओर भाग रहे हैं। गुरुवार सुबह सिंगापुर में बिटकॉइन 124,000 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

Bitcoin Price Today: बिटकॉइन रॉकेट की तरह आसमान छू रहा है। यह 124,000 डॉलर के नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया। यह उछाल अमेरिकी शेयर बाजारों के साथ हुआ, जहां निवेशकों ने जोखिम भरी संपत्तियों में पैसा लगाया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड (14 जुलाई का 123,205 डॉलर) टूट गया और गुरुवार सुबह सिंगापुर में बिटकॉइन 124,000 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

शेयर बाजार भी चमका यह क्रिप्टो उछाल ठीक उसी समय हुआ, जब अमेरिका का प्रमुख सूचकांक S&P 500 लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। गर्मियों से चली आ रही यह रैली अब क्रिप्टो तक फैल गई है।

उछाल के 3 बड़े कारण 1. कानूनी माहौल साफ: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने क्रिप्टो के लिए अनुकूल नीतियां बनाईं।

2. कंपनियों की दिलचस्पी: माइकल सेलर जैसे नेताओं की कंपनियां बिटकॉइन खरीद रही हैं। अब छोटी क्रिप्टो करेंसी, जैसे ईथर भी इस लहर में शामिल हो गई हैं।

3. ब्याज दरों की उम्मीद: अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़े सामान्य रहे, जिससे लगता है कि सितंबर में ब्याज दरें घटेंगी। इससे निवेशक सोना-चांदी छोड़कर क्रिप्टो की ओर भागे।

बाजार का हाल बिटकॉइन की कुल कीमत (मार्केट कैप) पहुंची $2.5 ट्रिलियन।

ईथर की कीमत हुई $575 बिलियन।

दोनों मिलाकर पूरे क्रिप्टो बाजार का 70% हिस्सा हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं? क्रिप्टो रिसर्च प्लेटफॉर्म DYOR के बेन कर्लैंड मानते हैं, "मुद्रास्फीति कम होना, ब्याज दरें घटने की आस, और बड़े निवेशकों की एटीएफ के जरिए एंट्री। इन सबने मिलकर आग में घी का काम किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि अब छोटे निवेशक नहीं, बल्कि संस्थाएँ, कंपनियां और सरकारें खरीद रही हैं।"