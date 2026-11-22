बिसलेरी का पानी पीने वालों के लिए बड़ी खबर! जांच में मिला खतरनाक केमिकल, FSSAI ने लिया ये एक्शन
मुख्य बातें
- बिसलेरी इंटरनेशनल की मुश्किलें बढ़ गई हैं
- FSSAI ने कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल को जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है
- शुरुआती जांच में ब्रोमेट और दोबारा जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी सामने आई
देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के बड़े ब्रांडों में शामिल बिसलेरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल जांच में असुरक्षित पाया गया है। जांच के दौरान पानी में तय मानकों से अधिक ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी सामने आई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI ने रविवार को इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि बिसलेरी के परिसर से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया गया था। इस सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। शुरुआती जांच में पानी में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं मिली। इसके बाद नियामक ने इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत असुरक्षित घोषित कर दिया।
कंपनी की अपील के बाद दोबारा हुई जांच
इस मामले में बिसलेरी ने शुरुआती जांच के नतीजों के खिलाफ अपील की थी। इसके बाद संबंधित सैंपल को रेफरल फूड लेबोरेटरी में दोबारा जांच के लिए भेजा गया। हालांकि, दूसरी जांच में भी कंपनी को राहत नहीं मिली। प्रयोगशाला ने पानी में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) की मौजूदगी का पता लगाया और सैंपल को असुरक्षित करार दिया।
FSSAI के मुताबिक, प्रयोगशाला की रिपोर्ट से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया है। इसी आधार पर प्राधिकरण ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि, यह मंजूरी मुकदमे की शुरुआत के लिए है, इसे कंपनी के खिलाफ अंतिम न्यायिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
सिर्फ बिसलेरी ही नहीं, कई कंपनियों पर कार्रवाई
आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा नियामक ने इस कार्रवाई के दौरान दूसरी कंपनियों पर भी शिकंजा कसा है। FSSAI ने वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड, टिट-बिट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मीमांसा इंडस्ट्रीज और आशा कॉन्फेक्शनरी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा उर्मी लाइफसाइंसेस एलएलपी और गौर आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इन कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने का मामला सामने आया है।
खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ FSSAI
दरअसल, FSSAI इस साल खाद्य कारोबार से जुड़ी कंपनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ा रहा है। एनर्जी ड्रिंक और अल्कोहलिक बेवरेज बनाने वाली कंपनियां भी नियामक की जांच के दायरे में हैं। बिसलेरी के मामले ने एक बार फिर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता और उसकी जांच व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर लोग बोतलबंद पानी को सुरक्षित विकल्प मानकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई उपभोक्ताओं के लिए भी चिंता का विषय है। अब इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।