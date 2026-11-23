बिसलेरी के पानी में FSSAI को मिले केमिकल, कंपनी बोली- हमारा पानी पूरी तरह सेफ, हमें नहीं मिला कोई नोटिस
मुख्य बातें
- FSSAI का बिसलेरी पर मुकदमा चलाने की खबर कल सामने आई
- आज कंपनी ने इस पूरे मसले पर बयान जारी कर अपना पक्ष सबके सामने रखा है
- कंपनी ने कहा है कि यह मामला 2025 का है
बिसलेरी ने सोमवार को कहा कि गोवा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लिए गए वाटर सैंपल पूरी तरह से तय मानक के अनुरूप हैं। कंपनी का पानी पूरी तरह पीने योग्य है। यह सफाई कंपनी ने FSSAI की तरफ से मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद के आई है। कंपनी ने बताया कि उन्हें इस एक्शन की ना तो हॉर्ड कॉपी मिली है और ना ही सॉफ्ट कॉपी दी गई है। कंपनी का दावा है कि वेबसाइट पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिसलेरी ने कहा कि यह मामला काफी पुराना है।
कंपनी ने क्या कुछ कहा है अपनी सफाई में
बिसलेरी ने कहा, 'हमें उन मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी है जिसमें FSSAI की तरफ से नोटिस की बात कही गई है। यह पूरा मामला 14 महीने पुराना है। गोवा के बिसलेरी प्लांट से सितंबर 2025 में प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग FSSAI ने की थी। यह हमारे 143 प्लांट्स में से एक प्लांट है। गोवा के इस प्लांट से FSSAI ने 6 सैंपल कलेक्ट किए थे। शुरुआती टेस्स में 5 सैंपल सभी मापदंडों के करीब पाए। 6वें सैंपल में ब्रोमेट का लेवल 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के स्तर पर था, जोकि तय मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक था। इस जानकारी के बाद बिसलेरी ने 22 नवंबर 2025 को एक अपील की। जिसके बाद FSSAI ने उस 6वें सैंपल को एक रेफरल लैब में जांच के लिए भेजा। इस नई जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय मानक के अंदर पाई गई। लेकिन इसी जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मौजूदगी के संकेत मिले।'
पीने की पानी हमारी प्राथमिकता
कंपनी ने आगे कहा कि दोनों जांच में अंतर पाए जाने के कई प्रश्न खड़े हुए। FSSAI ने इसी सैंपल को एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच करवाई। इसमें भी ब्रोमेट की मात्रा तय मानक के अंदर पाई गई। उसके बाद हम लोगों ने उस रिपोर्ट को FSSAI के वेस्टर्न रिजनल ऑफिस में जमा कर दिया। इसके बाद संस्था की तरफ से कंपनी कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई। बिसलेरी ने कहा कि हमने मान लिया कि यह मामला पूरा बंद हो चुका है। आज की तारीख तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। ना ही हार्ड कॉपी में और ना ही मेल पर। बिसलेरी ने जारी बयान में कहा कि पीने का पानी हमारी प्राथमिकता में है।
कंपनी ने दावा किया वह 10 स्टेप के मैन्युफैक्चरिंग में कुल 90 टेस्ट्स करते हैं। बिसलेरी ने इस पूरे मामले में FSSAI को जांच का सहयोग दिया है। बिसलेरी वर्षों से एक भरोसमेंद ब्रांड रही है। कंपनी ने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है।
देश भर में होगी जांच
रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार बिसलेरी के विवाद के बाद अब पैक किए जाने वाली पानी की जांच देश भर में होगी। यानी आने वाले दिनों में अन्य ब्रांड के बोतल बंद पानी की भी जांच होगी।
FSSAI का क्या है पक्ष
एफएसएसएआई ने कहा कि सैंपल में ब्रोमेट की निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसे असुरक्षित घोषित किया गया। कंपनी की अपील के बाद नमूने को दोबारा जांच के लिए दूसरे लैब में भेजा गया। इस प्रयोगशाला ने भी उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने के कारण उसे असुरक्षित घोषित किया। कंपनी के पानी में केमिकल पाए जाने की खबर ने हर तरफ नई बहस छेड़ दी है।
रेगुलेटर ने कहा कि प्रयोगशाला की जांच में कानून के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।