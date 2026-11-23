मुख्य बातें

बिसलेरी ने सोमवार को कहा कि गोवा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लिए गए वाटर सैंपल पूरी तरह से तय मानक के अनुरूप हैं। कंपनी का पानी पूरी तरह पीने योग्य है। यह सफाई कंपनी ने FSSAI की तरफ से मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद के आई है। कंपनी ने बताया कि उन्हें इस एक्शन की ना तो हॉर्ड कॉपी मिली है और ना ही सॉफ्ट कॉपी दी गई है। कंपनी का दावा है कि वेबसाइट पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिसलेरी ने कहा कि यह मामला काफी पुराना है।

कंपनी ने क्या कुछ कहा है अपनी सफाई में बिसलेरी ने कहा, 'हमें उन मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी है जिसमें FSSAI की तरफ से नोटिस की बात कही गई है। यह पूरा मामला 14 महीने पुराना है। गोवा के बिसलेरी प्लांट से सितंबर 2025 में प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग FSSAI ने की थी। यह हमारे 143 प्लांट्स में से एक प्लांट है। गोवा के इस प्लांट से FSSAI ने 6 सैंपल कलेक्ट किए थे। शुरुआती टेस्स में 5 सैंपल सभी मापदंडों के करीब पाए। 6वें सैंपल में ब्रोमेट का लेवल 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के स्तर पर था, जोकि तय मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक था। इस जानकारी के बाद बिसलेरी ने 22 नवंबर 2025 को एक अपील की। जिसके बाद FSSAI ने उस 6वें सैंपल को एक रेफरल लैब में जांच के लिए भेजा। इस नई जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय मानक के अंदर पाई गई। लेकिन इसी जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन मौजूदगी के संकेत मिले।'

पीने की पानी हमारी प्राथमिकता कंपनी ने आगे कहा कि दोनों जांच में अंतर पाए जाने के कई प्रश्न खड़े हुए। FSSAI ने इसी सैंपल को एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच करवाई। इसमें भी ब्रोमेट की मात्रा तय मानक के अंदर पाई गई। उसके बाद हम लोगों ने उस रिपोर्ट को FSSAI के वेस्टर्न रिजनल ऑफिस में जमा कर दिया। इसके बाद संस्था की तरफ से कंपनी कोई अन्य जानकारी नहीं दी गई। बिसलेरी ने कहा कि हमने मान लिया कि यह मामला पूरा बंद हो चुका है। आज की तारीख तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। ना ही हार्ड कॉपी में और ना ही मेल पर। बिसलेरी ने जारी बयान में कहा कि पीने का पानी हमारी प्राथमिकता में है।

कंपनी ने दावा किया वह 10 स्टेप के मैन्युफैक्चरिंग में कुल 90 टेस्ट्स करते हैं। बिसलेरी ने इस पूरे मामले में FSSAI को जांच का सहयोग दिया है। बिसलेरी वर्षों से एक भरोसमेंद ब्रांड रही है। कंपनी ने कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है।

देश भर में होगी जांच रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार बिसलेरी के विवाद के बाद अब पैक किए जाने वाली पानी की जांच देश भर में होगी। यानी आने वाले दिनों में अन्य ब्रांड के बोतल बंद पानी की भी जांच होगी।

FSSAI का क्या है पक्ष एफएसएसएआई ने कहा कि सैंपल में ब्रोमेट की निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसे असुरक्षित घोषित किया गया। कंपनी की अपील के बाद नमूने को दोबारा जांच के लिए दूसरे लैब में भेजा गया। इस प्रयोगशाला ने भी उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) पाए जाने के कारण उसे असुरक्षित घोषित किया। कंपनी के पानी में केमिकल पाए जाने की खबर ने हर तरफ नई बहस छेड़ दी है।