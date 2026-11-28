बिसलेरी के पानी में बैक्टीरिया, FSSAI के एक और टेस्ट में कंपनी फेल; केस चलाने का आदेश
मुख्य बातें
- बिसलेरी का पानी एक नए टेस्ट में फेल हो गया है
- रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार पश्चिम बंगाल स्थित एक प्लांट का पानी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है
बिसलेरी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। फूड रेगुलेटर FSSAI ने बिसलेरी इंटरनेशनल के पश्चिम बंगाल स्थित प्लांट से कलेक्ट किए सैंपल को मानकों के अनुरूप नहीं पाया है। यह सैंपल टेस्ट में फेल हो गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार FSSAI ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें, यह सैंपल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के तेलीपाला से लिया था।
टेस्ट में क्या मिला
FSSAI के टेस्ट में बिसलेरी के पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया गया है। बैक्टीरिया का यह फॉर्म सीवेज लीक या अन्य डैमेज पाइप के जरिए पहुंचता है। बता दें, यह दूसरी बार है जब एफएसएसएआई ने बिसलेरी के खिलाफ एक्शन लिया है। मौजूदा समय में बिसलेरी भारत के पैक किए हुए पानी के मामले में अग्रणी कंपनी है। इससे पहले रविवार को भी एफएसएसएआई ने ऐसा ही एक्शन गोवा प्लांट के सैंपल को मानकों के अनुरूप पाए जाने के बाद लिया था।
कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्राइमरी और रेफरल लैबोरेटरी दोनों में पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिसके बाद FSSAI ने बैच नंबर पीबी 201 की बिक्री पर रोक लगा दी है।
देशभर में होगी जांच
FSSAI देशभर में बोतलबंद पेयजल के नमूने एकत्र कर रहा है और इनकी गुणवत्ता जांच के नतीजे आने में एक से दो महीने लग सकते हैं। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रजित पुनहानी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच और कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, न कि लोगों में घबराहट पैदा करना।
पुनहानी ने कहा कि खाद्य नियामक देशभर में बोतलबंद पेयजल के नमूनों की जांच कर रहा है। देश बड़ा होने के कारण यह प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम एक-दो महीने लग जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में एफएसएसएआई ने दूध और डेयरी उत्पादों, मांस, अंडे, अनाज, ऊर्जा पेय और मीठे पेय सहित कई खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच और उन पर कार्रवाई की है। बोतलबंद पानी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
बिसलेरी के टेस्ट में फेल होने के बाद तेज हुई जांच
एफएसएसएआई ने यह कार्रवाई बिसलेरी इंटरनेशनल के बोतलबंद पेयजल का एक नमूना जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद तेज की है। प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन की भी मंजूरी दी है।
एफएसएसएआई के अनुसार, बिसलेरी के परिसर से लिए गए नमूने में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी। कंपनी की अपील पर नमूने को संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया, जहां उसमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) भी पाए गए और नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।