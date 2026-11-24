Bisleri विवाद पर कंपनी की सफाई, 143 प्लांट चालू, सिर्फ एक बैच की बिक्री पर रोक, जानें पूरा मामला
मुख्य बातें
- बिसलेरी इंटरनेशनल ने मंगलवार, 24 नवंबर को कहा कि उसके देशभर में मौजूद सभी 143 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं
Bisleri Controversy: बोतलबंद पानी बनाने वाली देश की जानी-मानी कंपनी बिसलेरी (Bisleri) को लेकर पिछले कुछ दिनों से पानी की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में अब कंपनी ने सफाई दी है। बिसलेरी इंटरनेशनल ने मंगलवार, 24 नवंबर को कहा कि उसके देशभर में मौजूद सभी 143 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक, रेगुलेटरी ने सिर्फ एक पुराने बैच की बिक्री पर रोक लगाई है। इस बैच का कोई भी स्टॉक फिलहाल बाजार में उपलब्ध नहीं है।
बिसलेरी के इस बैच पर लगी रोक
कंपनी ने बताया कि FSSAI की बिक्री पर रोक का आदेश केवल गोवा प्लांट में बने एक बैच पर लागू है। यह बैच 27 सितंबर 2025 को तैयार किया गया था, जिसका बैच नंबर GO 270 है। बिसलेरी का कहना है कि कंपनी हर साल 50 हजार से ज्यादा बैच तैयार करती है। ऐसे में सिर्फ एक बैच को लेकर की गई कार्रवाई को कंपनी के सभी प्रोडक्ट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कंपनी ने यह भी साफ किया कि FSSAI ने गोवा प्लांट को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है। इस प्लांट में बाद में तैयार किए गए पानी के सैंपल सभी जरूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे उतरे हैं। यानी गोवा प्लांट में प्रोडक्शन लगातार जारी है।
पानी के सैंपल की जांच में केमिकल
इस पूरे मामले में ब्रोमेट (Bromate) और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH) नाम के दो पदार्थों को लेकर सवाल उठे थे। बिसलेरी के मुताबिक, 23 नवंबर को FSSAI ने स्पष्ट किया कि संबंधित बैच के सैंपल की दोबारा जांच में ब्रोमेट की मात्रा तय लिमिट से कम पाई गई है। हालांकि, कंपनी ने माना कि छह सैंपल में से एक में PAH की मात्रा 0.144 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली थी। वहीं, उसी बैच के दूसरे सैंपल में सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड पूरे पाए गए थे। कंपनी ने जांच रिपोर्ट में इस अंतर को लेकर सवाल उठाए और फरवरी 2026 में दोबारा जांच की मांग की थी। बिसलेरी का दावा है कि इसके बाद FSSAI की ओर से उसके किसी दूसरे प्लांट के सैंपल में PAH को लेकर कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं आई है।
FSSAI की कार्रवाई
इससे पहले FSSAI ने बताया था कि बिसलेरी के बोतलबंद पानी के एक सैंपल में ब्रोमेट तय लिमिट से ज्यादा पाया गया था। बाद की जांच में PAH को लेकर भी सवाल उठे थे। इसके बाद कंपनी के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, रेगुलेटरी ने बाद में स्पष्ट किया कि बिक्री पर रोक केवल बैच नंबर GO 270 पर लागू है। साथ ही कंपनी को क्वालिटी से जुड़ी गड़बड़ी की असली वजह का पता लगाने के लिए कहा गया है। FSSAI ने यह भी कहा कि कंपनी की अपील के बाद रेफरेंस लैब की जांच रिपोर्ट को फाइनल माना जाएगा।
कंपनी की ग्राहकों से अपील
बिसलेरी ने कहा कि उसके सभी 143 प्लांट में पानी की क्वालिटी बनाए रखने के लिए 10 चरणों वाली प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अपनाई जाती है। इसके अलावा हर बैच पर करीब 90 तरह के क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं। कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वे किसी भी खबर या जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। बिसलेरी ने कहा कि वह FSSAI के साथ पूरा सहयोग जारी रखेगी और गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार करेगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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