बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार शॉ ने भतीजी को बनाया उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं वो
Biocon Latest Updates: क्लेयर मजुमदार वर्तमान में बिकारा थेरेप्यूटिक्स की संस्थापक और CEO हैं। यह कंपनी NASDAQ पर लिस्टेड है और बायोकॉन द्वारा इनक्यूबेट की गई थी। उन्होंने MIT और स्टैनफोर्ड से डिग्री हासिल की है, जिसमें कैंसर बायोलॉजी में पीएचडी भी शामिल है।
Biocon Latest Updates: भारत की प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन (Biocon) के भविष्य को लेकर एक अहम ऐलान हुआ है। कंपनी की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजुमदार-शॉ ने अपनी भतीजी क्लेयर मजुमदार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। फॉर्च्यून इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात की जानकारी दी।
चार दशक से अधिक पहले बायोकॉन की स्थापना करने वाली और नि:संतान किरण मजुमदार-शॉ का मानना है कि 37 वर्षीय क्लेयर मजुमदार कंपनी के अगले चरण के ग्रोथ का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हैं। यह डेवलपमेंट अपग्रेडेड बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित होगा।
परिवार के अन्य सदस्य भी देंगे सहयोग
किरण ने बताया कि भविष्य में क्लेयर के भाई एरिक मजुमदार, जो कैलटेक में प्रोफेसर और AI एक्सपर्ट हैं, तथा क्लेयर के पति थॉमस रॉबर्ट्स, जो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बायोकॉन के पारिवारिक इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे।
किरण मजुमदार शॉ ने क्या कहा
किरण मजुमदार शॉ ने कहा, "मैं बायोकॉन की एकमात्र मालकिन हूं, और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सही हाथों में जाए। मैंने अपनी भतीजी क्लेयर को अपना उत्तराधिकारी चुना है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि वह एक कंपनी चला सकती हैं।"
क्लेयर मजुमदार की प्रोफाइल
क्लेयर मजुमदार वर्तमान में बिकारा थेरेप्यूटिक्स की संस्थापक और CEO हैं। यह कंपनी NASDAQ पर लिस्टेड है और बायोकॉन द्वारा इनक्यूबेट की गई थी। उन्होंने MIT और स्टैनफोर्ड से डिग्री हासिल की है, जिसमें कैंसर बायोलॉजी में पीएचडी भी शामिल है। 2024 में लिस्टेड बिकारा का मार्केट कैप 1.6 अरब डॉलर से अधिक है।
बायोकॉन का कर्ज घटा, कारोबार हुआ आसान
कंपनी ने हाल ही में जेनेरिक और बायोलॉजिक्स व्यवसायों का विलय कर दिया है, कर्ज में कमी की है और अपने स्ट्रक्चर को सरल बनाया है। अब बायोकॉन का फोकस बायोसिमिलर पर है, जो कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 60% हिस्सा है। कंपनी के पास पहले से 12 प्रोडक्ट बाजार में हैं और लगभग 20 प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं।
ग्रुप कंपनियों में भी नेतृत्व परिवर्तन
श्रीहास तांबे ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के CEO और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिद्धार्थ मित्तल 1 जुलाई से सिंजेन इंटरनेशनल को लीड करेंगे। किरण मजुमदार शॉ ने कहा कि ग्रुप का फ्यूचर ग्रोथ डिफरेंशिएटेड बायोसिमिलर, मूल बायोलॉजिक दवाओं और अनुसंधान एवं विकास प्लेटफार्मों में AI के गहन एकीकरण पर टिकी होगी। यह बदलाव भारतीय बायोटेक उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जहां पारिवारिक नेतृत्व और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिल रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें