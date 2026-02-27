अरबपतियों की लिस्ट में उथल-पुथल: जेन्सेन हुआंग को 8.69 अरब डॉलर का बड़ा झटका

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में एलन मस्क, लैरी पेज, सर्ग्री ब्रिन, जेफ बेजोस की भी दौलत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इनकी भी कंपनियों के शेयर लुढ़के हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को 6.29 अरब डॉलर का झटका लगा और उनकी दौलत अब 670 अरब डॉलर रह गई है।

दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को एनवीडिया के शेयरों में 5 पर्सेंट से अधिक की भारी गिरावट के चलते इसके सीईओ जेन्सेन हुआंग को 8.69 अरब डॉलर का बड़ा झटका लगा। उनकी संपत्ति अब 153 अरब डॉलर रह गई है। Nvidia के शेयर का भाव 184.89 डाॅलर पर आ गया है। हुआंग दुनिया के अरबपतियों में गुरुवार के टॉप लूजर हैं। हुआंग दुनिया के 8वें सबसे रईस व्यक्ति हैं। हाल ही में उन्होंने AI के खौफ को लेकर एक बयान दिया था। जेन्सेन हुआंग ने बुधवार को कहा कि बाजार ने सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से उत्पन्न खतरे का आकलन गलत किया है।

क्या कहा था हुआंग ने सीएनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में हुआंग ने कहा कि सर्विसनाउ (सॉफ्टवेयर कंपनी) जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां ऐसे एआई एजेंट लेकर आएंगी, जो उनके काम को और गति देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाजार की यह धारणा गलत है कि एआई इन कंपनियों के लिए खतरा है। हुआंग ने कहा कि सर्विसनाउ से बेहतर सेवा कोई नहीं दे सकता और वे ऐसे एआई एजेंट विकसित करेंगे जो उनके पास मौजूद टूल्स का उपयोग करके काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हमें ऐसे टूल्स की जरूरत है जो काम को पूरा करें और जानकारी को इस तरह से रखें कि हम उसे समझ सकें।

हुआंग की यह टिप्पणी एनवीडिया द्वारा शानदार तिमाही नतीजे पेश किए जाने के बाद आई है। कंपनी का राजस्व चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 73 फीसदी की जोरदार उछाल के साथ 68.1 अरब डॉलर रहा।

एआई होगा और बेहतर निवेशकों और विश्लेषकों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करते हुए हुआंग ने भविष्यवाणी की कि एआई कहीं नहीं जा रहा है और यह केवल बेहतर ही होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई यहां है और यह अब पीछे नहीं हटेगा। एनवीडिया सीईओ ने कहा कि 'एजेंटिक एआई' (स्वतंत्र रूप से काम करने वाला एआई) की क्रांति ने एआई उद्योग को एक निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि अब दुनियाभर में एजेंटिक एआई और उसके एजेंटों की उपयोगिता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

एलन मस्क, लैरी पेज, सर्ग्री ब्रिन, जेफ बेजोस को भी झटका ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में एलन मस्क, लैरी पेज, सर्ग्री ब्रिन, जेफ बेजोस की भी दौलत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इनकी भी कंपनियों के शेयर लुढ़के हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को 6.29 अरब डॉलर का झटका लगा और उनकी दौलत अब 670 अरब डॉलर रह गई है।

लैरी पेज 4.26 अरब डॉलर गंवाए, हालांकि, वह 265 अरब डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे रईस हैं। तीसरे नंबर पर काबिज सर्गी ब्रिन को भी 3.93 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। उनका नेटवर्थ अब 246 अरब डॉलर है। जेफ बेजोस को 2.12 अरब डॉलर का झटका लगा। अब वह 234 अरब डॉलर के साथ दुनिया के चौथे सबसे रईस हैं। मार्क जुकरबर्ग 232 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर हैं। इनकी संपत्ति में गुरुवार को 1.19 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।