रैपिडो ने शुरू की IPO की तैयारी, कब तक लॉन्चिंग का है प्लान, जानें सबकुछ
Rapido IPO: टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रैपिडो अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इस कंपनी को उम्मीद है कि वह सार्वजनिक सूचीबद्धता के लिए अगले साल के अंत तक काम शुरू कर सकती है। कंपनी के सह-संस्थापक अरविंद सांका ने यह जानकारी दी। सांका ने कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से पहले रैपिडो अपने सबसे करीब के प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बड़ी कंपनी बनना चाहती है।
क्या कहा कंपनी के सह-संस्थापक ने?
सांका ने कहा कि कंपनी अगले कुछ वर्षों तक सालाना 100 प्रतिशत की वृद्धि बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा- हम शेयर बाजारों के बारे में सोचने से पहले और आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल, हमारा विचार यह है कि हम आगे कैसे बढ़ें। पिछले दो सालों में हमारी वृद्धि दर 100 प्रतिशत रही है। हम कम से कम कुछ और सालों तक इसी वृद्धि दर को जारी रखना चाहते हैं और फिर बाजार के बारे में सोचेंगे।
यह पूछने पर कि क्या रैपिडो दो साल बाद आईपीओ लाने की तैयारी शुरू करने पर विचार कर रही है, सांका ने कहा कि कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर हर तिमाही में समयसीमा बदलती रहती है लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम तैयारी के लिहाज से, व्यावसायिक लिहाज से और अपेक्षित सभी पहलुओं से इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।
टीवीएस और रैपिडो में समझौता
हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी ने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी 287.93 करोड़ रुपये में बेचने के लिए समझौते किए हैं। शेयर खरीद समझौता एक्सेल इंडिया 8 (मॉरीशस) लिमिटेड और एमआईएच इन्वेस्टमेंट्स वन बी वी के साथ किया गया है। इसके तहत कंपनी रैपिडो की मूल कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी निवेश हिस्सेदारी को बेचेगी। आपको बता दें कि टीवीएस मोटर ने वर्ष 2022 में रैपिडो के साथ रणनीतिक साझेदारी की थी ताकि दोनों कंपनियां मांग-आधारित आपूर्ति और वाणिज्यिक परिवहन परिवेश के क्षेत्रों में साझेदारी कर सकें।