हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट: पेंशनर्स ने सरकार से की EPFO का सर्कुलर वापस लेने की मांग
मुख्य बातें
- EPS पेंशनर्स ने केंद्र सरकार से EPFO का 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस लेने की मांग की है
- ब्याज माफी से लेकर संशोधित PPO जारी करने की मांग
- हायर पेंशन के अटके मामलों को लेकर श्रम मंत्री को लिखा पत्र
हायर पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर है। पेंशनर्स संगठन ने केंद्र सरकार से EPFO का 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस सर्कुलर की वजह से छूट प्राप्त संस्थानों में काम कर चुके कई कर्मचारियों के हायर पेंशन के क्लेम अटक रहे हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) ने 7 नवंबर 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
क्या है पेंशनर्स की आपत्ति?
पेंशनर्स संगठन का कहना है कि EPFO छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के बीच भेदभाव कर रहा है। संगठन के मुताबिक, छूट प्राप्त संस्थानों के PF ट्रस्ट के आंतरिक नियमों के आधार पर कर्मचारियों की हायर पेंशन की पात्रता खारिज नहीं की जानी चाहिए। सभी पात्र कर्मचारियों को समान अधिकार मिलने चाहिए।
सरकार के सामने रखीं ये 5 मांगें
1. EPFO का सर्कुलर वापस लिया जाए: संगठन ने 18 जनवरी 2025 को जारी सर्कुलर वापस लेने की मांग की है। उसका कहना है कि इस निर्देश के कारण कई कर्मचारियों के हायर पेंशन के दावे प्रभावित हो रहे हैं।
2. सभी कर्मचारियों को समान अधिकार मिले: छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के साथ हायर पेंशन के मामले में समान व्यवहार किया जाए। PF ट्रस्ट के नियमों को पेंशन का अधिकार रोकने का आधार नहीं बनाया जाए।
3. लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा हो: EPFO के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया जाए कि हायर पेंशन के लिए जमा किए गए ज्वाइंट ऑप्शन वाले आवेदनों की जांच और मंजूरी एक समान प्रक्रिया के तहत की जाए।
4. देरी पर लगने वाला ब्याज माफ हो: जिन मामलों में हायर पेंशन की प्रक्रिया पूरी होने में देरी EPFO की वजह से हुई है, उनमें कर्मचारियों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं डाला जाए।
5. डिमांड नोटिस और PPO जारी हों: हायर पेंशन के पात्र कर्मचारियों को जल्द डिमांड नोटिस जारी किए जाएं। साथ ही संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी कर बढ़ी हुई पेंशन और बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
क्या सभी पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन?
फिलहाल पेंशनर्स संगठन ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। सरकार या EPFO ने इन मांगों को मंजूरी नहीं दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी EPS-95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने जा रही है। हायर पेंशन का लाभ निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों को ही मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें