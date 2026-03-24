HDFC बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे पर बड़ा अपडेट, रिव्यू करेगी बाहरी लॉ फर्म्स

HDFC Bank News एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर आ रही है। रॉयटर्स के मुताबिक बैंक ने जानकारी दी कि उसने अपने पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की समीक्षा के लिए बाहरी कानूनी फर्मों (लॉ फर्म्स) को नियुक्त किया है।

देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर आ रही है। रॉयटर्स के मुताबिक बैंक ने जानकारी दी कि उसने अपने पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की समीक्षा के लिए बाहरी कानूनी फर्मों (लॉ फर्म्स) को नियुक्त किया है। चक्रवर्ती ने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दिया था। बता दें अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में बैंक के कुछ कामकाज और प्रथाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

बैंक का स्पष्टीकरण स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बैंक ने कहा कि चक्रवर्ती के इस्तीफे के पत्र में किसी भी ऐसी घटना या प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के खिलाफ हो। इस बयान के जरिए बैंक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि संगठन के भीतर किसी तरह की गंभीर गवर्नेंस या नैतिकता से जुड़ी समस्या सामने नहीं आई है।

जांच क्यों जरूरी मानी जा रही है? हालांकि इस्तीफे में सीधे तौर पर कोई ठोस आरोप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन “मूल्य और नैतिकता” जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने बाजार और निवेशकों के बीच सवाल खड़े कर दिए थे।इसी वजह से बैंक ने पारदर्शिता बनाए रखने और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र कानूनी समीक्षा कराने का फैसला लिया है।