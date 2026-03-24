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HDFC बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे पर बड़ा अपडेट, रिव्यू करेगी बाहरी लॉ फर्म्स

Mar 24, 2026 06:48 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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HDFC Bank News एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर आ रही है। रॉयटर्स के मुताबिक बैंक ने जानकारी दी कि उसने अपने पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की समीक्षा के लिए बाहरी कानूनी फर्मों (लॉ फर्म्स) को नियुक्त किया है।

HDFC बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे पर बड़ा अपडेट, रिव्यू करेगी बाहरी लॉ फर्म्स

देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक से बड़ी खबर आ रही है। रॉयटर्स के मुताबिक बैंक ने जानकारी दी कि उसने अपने पूर्व पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की समीक्षा के लिए बाहरी कानूनी फर्मों (लॉ फर्म्स) को नियुक्त किया है। चक्रवर्ती ने पिछले सप्ताह अपने पद से इस्तीफा दिया था। बता दें अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में बैंक के कुछ कामकाज और प्रथाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

बैंक का स्पष्टीकरण

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बैंक ने कहा कि चक्रवर्ती के इस्तीफे के पत्र में किसी भी ऐसी घटना या प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के खिलाफ हो। इस बयान के जरिए बैंक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि संगठन के भीतर किसी तरह की गंभीर गवर्नेंस या नैतिकता से जुड़ी समस्या सामने नहीं आई है।

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जांच क्यों जरूरी मानी जा रही है?

हालांकि इस्तीफे में सीधे तौर पर कोई ठोस आरोप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन “मूल्य और नैतिकता” जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने बाजार और निवेशकों के बीच सवाल खड़े कर दिए थे।इसी वजह से बैंक ने पारदर्शिता बनाए रखने और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र कानूनी समीक्षा कराने का फैसला लिया है।

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निवेशकों की नजर आगे क्या?

इस पूरे घटनाक्रम पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच में कोई नकारात्मक बात सामने नहीं आती है, तो बैंक के प्रति भरोसा दोबारा मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर, बैंक का यह कदम निवेशकों के बीच भरोसा बनाए रखने और संभावित अनिश्चितता को दूर करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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