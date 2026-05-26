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बुकिंग को पार कर गई LPG सिलेंडर की सप्लाई, डिलीवरी टाइम भी पहले से सुधरा, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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LPG सिलेंडर की सप्लाई पर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कहा है कि अब वह ज्यादा घरेलू LPG सिलेंडर्स की डिलीवरी कर रही है। सरकार ने कहा है कि वह मौजूदा डिमांड पूरी करने के साथ बैकलॉग भी क्लीयर कर रही है।

बुकिंग को पार कर गई LPG सिलेंडर की सप्लाई, डिलीवरी टाइम भी पहले से सुधरा, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की सप्लाई को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि अब वह ज्यादा घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी कर रही है। सरकार ने कहा है कि वह मौजूदा डिमांड पूरी करने के साथ ही बैकलॉग को भी क्लीयर कर रही है, इससे संकेत मिलता है कि घबराहट में की जाने वाली खरीदारी (पैनिक बाइंग) कम हुई है और मार्च से कुकिंग गैस की उपलब्धता भी सुधरी है। यह बात टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कही गई है।

LPG सिलेंडर्स का डिलीवरी टाइम भी सुधरा
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया है कि एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की तारीख से इसके डिलीवरी टाइम में भी सुधार आया है। शर्मा ने बताया, 'पिछले कुछ दिनों में हमारी एलपीजी सिलेंडर सप्लाई, बुकिंग से ज्यादा रही है। बुकिंग और डिलीवरी को वापस सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बैकलॉग को क्लीयर कर रही हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू उपलब्धता को सपोर्ट करने के लिए रिफाइनरीज में एलपीजी प्रॉडक्शन को बढ़ाकर करीब 50,000 टन प्रतिदिन किया गया है।

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4 दिन में करीब 1.7 करोड़ रीफिलिंग
पिछले 4 दिन में 1.7 करोड़ से कुछ कम रीफिलिंग की बुकिंग हुई है। शर्मा ने बताया कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स 6 लाख ज्यादा सिलेंडरों की सप्लाई करने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने से पहले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की तारीख से इसकी डिलीवरी का समय दो दिन का था। लेकिन, अमेरिका-ईरान के बीच लड़ाई चरम पर पहुंचने के समय यह बढ़कर 5 दिन से ज्यादा हो गया। उन्होंने बताया, 'बैकलॉग सधी रफ्तार के साथ घट रहा है और अब डिलीवरी टाइम घटकर 4.5 दिन पर आ गया है।' उन्होंने बताया कि बुकिंग से ज्यादा रीफिलिंग डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है।

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ट्रांसफर वाउचर हासिल कर सकते हैं उपभोक्ता
केंद्र सरकार ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एलपीजी कस्टमर्स को पीएनजी कनेक्शन हासिल करने के 30 दिनों के भीतर अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन या तो सरेंडर करने या फिर ट्रांसफर वाउचर हासिल करने की अनुमति दी गई है। इस ट्रांसफर वाउचर की मदद से उपभोक्ता नॉन-पीएनजी एरिया में शिफ्ट होने पर अपना एलपीजी कनेक्शन दोबारा पा सकते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि फ्यूल की कोई किल्लत नहीं है। सरकार और ऑयल रिटेल कंपनियां मौजूदा स्थिति पर बारीक नजर बनाए हुए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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