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EPFO पर बड़ा अपडेट: 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे PF क्लेम और पासबुक डाउनलोड

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • ईपीएफओ ने पहले ऑनलाइन सेवाएं 28 जून तक सस्पेंड रखने और 29 जून से बहाल करने की योजना बनाई थी
  • इसके बाद रखरखाव की यह समय-सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई और सेवाओं के 1 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई
  • अब सेवाएं 2 जून को बहाल होने की उम्मीद है
EPFO पर बड़ा अपडेट: 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे PF क्लेम और पासबुक डाउनलोड

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ऑनलाइन सर्विसेज अभी एक दिन और ठप रहेंगी। इसकी वजह से ऑनलाइन क्लेम दाखिल करने और पासबुक डाउनलोड करने जैसी जरूरी सुविधाएं फिलहाल बहाल नहीं हो पाई हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर जारी नोटिस के मुताबिक, अब ये सेवाएं 1 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक नहीं मिल पाएंगी और 2 जुलाई 2026 की रात 00:00 बजे से इनके दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।

सेवा बहाली की तारीख दो बार टली

ईपीएफओ ने पहले ऑनलाइन सेवाएं 28 जून तक सस्पेंड रखने और 29 जून से बहाल करने की योजना बनाई थी। इसके बाद रखरखाव की यह समय-सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई और सेवाओं के 1 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई।

अब ताजा नोटिस में बहाली को एक दिन और आगे खिसकाकर 2 जुलाई तय किया गया है। यह रखरखाव अभियान पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ द्वारा घोषित सबसे लंबी योजनाबद्ध बंदी में से एक है, जिसका असर लाखों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स, नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों पर पड़ा है जो भविष्य निधि से जुड़े कामकाज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहते हैं।

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किन सेवाओं पर पड़ रहा असर

रखरखाव की अवधि के दौरान, सदस्य और एम्प्लॉयर मेंबर इंटरफेस और एम्प्लॉयर इंटरफेस में लॉग-इन नहीं कर सकते हैं, जिससे इन प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली सभी ऑनलाइन सेवाएं ठप हैं।

प्रभावित होने वाली सेवाओं में ऑनलाइन क्लेम करना, पासबुक डाउनलोड करना, क्लेम की स्थिति ट्रैक करना, ट्रांसफर रिक्वेस्ट, प्रोफाइल और पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना तथा मेंबर पोर्टल और उमंग ऐप के जरिए उपलब्ध अन्य डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। वहीं, नियोक्ता भी एम्प्लॉयर इंटरफेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे नियमित अनुपालन और प्रशासनिक कार्य अटके हुए हैं।

क्यों किया जा रहा है सिस्टम अपग्रेड

ईपीएफओ का कहना है कि इस कवायद का मकसद डेटाबेस को इंटीग्रेट करना और क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को अपग्रेड करके तकनीकी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है।

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पोर्टल पर जारी संदेश में ईपीएफओ ने कहा, "ईपीएफओ अस्थायी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है और इस महत्वपूर्ण अपग्रेड को लागू करने के दौरान आपके धैर्य की सराहना करता है, ताकि हम तेज, अधिक विश्वसनीय और अधिक सुरक्षित सेवाएं प्रदान कर सकें।"

क्लेम और अन्य सुविधाएं कब से होंगी बहाल

रखरखाव का काम पूरा होने के बाद जिन सब्सक्राइबर्स ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करना, पासबुक डाउनलोड करना या दूसरी सेवाएं इस्तेमाल करना टाल दिया है, वे अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म के चालू होते ही दोबारा ये गतिविधियां शुरू कर सकेंगे। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं 2 जुलाई 2026 की रात 00:00 बजे से बहाल होने की उम्मीद है।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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