लाइन में लगने की जरूरत नहीं! अब राशन की दुकान या मोबाइल से मिनटों बनवाएं आयुष्मान कार्ड; 5 लाख का इलाज होगा FREE

अब आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना और आसान हो गया है। सरकार ने राशन की दुकानों पर भी इसकी सुविधा शुरू कर दी है। इन योजना में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जानें कैसे ऑनलाइन-ऑफलाइन बनवाएं कार्ड:

How To Apply For Ayushman Card: सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए आयुष्मान भारत योजना को और आसान बना दिया है। अब लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए दूर-दूर के सेंटर या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत अब राशन की दुकानों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा शुरू की जा रही है।

इस फैसले का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का फायदा पहुंचाना है, खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह कदम काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब आइए जानते हैं कि राशन की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा और ऑनलाइन भी आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

ऐसे बनवाएं राशन दुकान से आयुष्मान कार्ड अब आयुष्मान कार्ड बनवाना पहले से काफी आसान हो गया है। आपको बस अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा और जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। जैसे:-

आधार कार्ड

राशन कार्ड

मोबाइल नंबर

राशन डीलर आपकी जानकारी सिस्टम में डालेंगे और अगर आप पात्र होंगे, तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। कई जगहों पर यह कार्ड तुरंत डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है।

घर बैठे Online ऐसे बनाएं आयुष्मान कार्ड Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट https://beneficiary.nha.gov.in ओपन करें।

Step 2: वेबसाइट खुलने के बाद आपको Login / Sign In का ऑप्शन दिखेगा। अब अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP डालकर लॉगिन करें।

Step 3: लॉगिन के बाद आपको “Search Beneficiary” का ऑप्शन मिलेगा। यहां आप मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आधार नंबर या नाम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है, तो स्क्रीन पर आपकी डिटेल दिख जाएगी। अगर नाम नहीं आता, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Step 4: अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आगे बढ़ने के लिए e-KYC करना होगा। इसके लिए आधार नंबर डालें, OTP या बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन करें। अब आपकी पर्सनल डिटेल स्क्रीन पर दिखेगी। अब नाम, पता और बाकी जानकारी चेक करें। अगर सब सही है, तो Confirm पर क्लिक करें। इसके बाद आपका Ayushman Card बन जाएगा।