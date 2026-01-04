Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Big update from RBI regarding 2000 note know whether this note will still be valid
₹2000 के नोट को लेकर RBI का बड़ा अपडेट, जानिए क्या अब भी चलेंगे ये नोट?

₹2000 के नोट को लेकर RBI का बड़ा अपडेट, जानिए क्या अब भी चलेंगे ये नोट?

संक्षेप:

RBI ने बताया कि 19 मई 2023 को जब ₹2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया गया था, तब इनकी कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपये थी। अब 31 दिसंबर 2025 तक यह घटकर सिर्फ 5,669 करोड़ रुपये रह गई है। यानी करीब 98 फीसदी से ज्यादा नोट वापस आ चुके हैं।

Jan 04, 2026 02:04 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
RBI on 2000 Rupees Note: 1 जनवरी से देश में कई तरह के पैसे से जुड़े बदलाव लागू हुए हैं और इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹2000 के नोटों को लेकर अहम जानकारी दी है। RBI के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, ₹2000 के ज्यादातर नोट सिस्टम में वापस आ चुके हैं, लेकिन अब भी थोड़ी संख्या में ये नोट लोगों के पास मौजूद हैं। RBI ने बताया कि 19 मई 2023 को जब ₹2000 के नोट वापस लेने का ऐलान किया गया था, तब इनकी कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपये थी। अब 31 दिसंबर 2025 तक यह घटकर सिर्फ 5,669 करोड़ रुपये रह गई है। यानी करीब 98 फीसदी से ज्यादा नोट वापस आ चुके हैं।

क्या है डिटेल

इसका मतलब साफ है कि बहुत कम संख्या में ₹2000 के नोट अब भी सर्कुलेशन में हैं या फिर लोगों के पास रखे हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब ₹2000 का नोट अवैध हो गया है? इसका जवाब है – नहीं। RBI ने साफ किया है कि ₹2000 का नोट अब भी लीगल टेंडर है। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास अभी भी ₹2000 का नोट है, तो यह कोई अपराध नहीं है। हालांकि, RBI की सलाह यही है कि ऐसे नोटों को जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए या बैंक खाते में जमा करा दिया जाए।

₹2000 के नोट बदले या जमा कैसे करें

अब सवाल यह उठता है कि ₹2000 के नोट बदले या जमा कैसे करें, क्योंकि बैंक ब्रांच में यह सुविधा पहले ही बंद हो चुकी है। बता दें कि देशभर के सभी बैंकों में ₹2000 के नोट जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गई थी। इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 से RBI ने अपने 19 इश्यू ऑफिस के जरिए यह सुविधा शुरू की। अब लोग सीधे RBI के इश्यू ऑफिस में जाकर ₹2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या फिर वहीं जाकर नोट एक्सचेंज भी करा सकते हैं।

डाक के जरिए भी सुविधा

अगर कोई व्यक्ति RBI के इश्यू ऑफिस तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए डाक के जरिए भी सुविधा दी गई है। लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस से ₹2000 के नोट इंडिया पोस्ट के माध्यम से RBI इश्यू ऑफिस भेज सकते हैं और राशि अपने बैंक खाते में क्रेडिट करा सकते हैं। RBI के इश्यू ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, जयपुर समेत कुल 19 शहरों में स्थित हैं। कुल मिलाकर, ₹2000 का नोट अभी भी वैध है, लेकिन बेहतर यही है कि इसे जल्द RBI के जरिए सिस्टम में वापस कर दिया जाए।

