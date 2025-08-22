बड़ी खबर: EPFO ने दी बड़ी राहत, मृत्यु पर मिलेंगे ₹15 लाख

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। संगठन ने अपने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली एकमुश्त राशि बढ़ा दी है। अब यह राशि 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। संगठन ने अपने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली एकमुश्त राशि (ex-gratia amount) बढ़ा दी है। अब यह राशि 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। यह नया नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

किसे मिलेगा यह फायदा? यह राशि उस कर्मचारी के नॉमिनी या कानूनी वारिसों को दी जाएगी, जिसकी सेवा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। इस भुगतान को स्टाफ वेलफेयर फंड से किया जाएगा। EPFO ने यह जानकारी 19 अगस्त, 2025 के एक सर्कुलर में दी है।

हर साल बढ़ेगी राशि इसके साथ ही एक और राहत की खबर यह है कि इस राशि में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगी। इसका मकसद है महंगाई और बढ़ती लागत के साथ कदम मिलाकर चलना।

प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया साल 2025 में EPFO ने अपने सदस्यों के लिए कई सुधार किए हैं ताकि प्रक्रियाएं आसान बन सकें। मसलन, मृत्यु के बाद दावे (death claim) की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में भुगतान के लिए अभिभावकत्व प्रमाणपत्र (guardianship certificate) की जरूरत नहीं होगी।

आधार को UAN से लिंक करने या उसमें सुधार की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इन सुधारों का मकसद कर्मचारियों और उनके परिवारों को तेज और बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।

रोजगार के मामले में रिकॉर्ड वृद्धि जून 2025 के EPFO के अस्थायी पेरोल आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक हैं। इनके मुताबिक, जून महीने में 21.8 लाख नए फॉर्मल रोजगार सृजित हुए। यह अप्रैल 2018 में पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मई 2025 के मुकाबले यह 8.9% की वृद्धि है।

इस दौरान लगभग 10.6 लाख नए सदस्य EPFO में जुड़े। इनमें से 60% से ज्यादा (6.4 लाख) 18 से 25 साल की उम्र के युवा थे। इससे पता चलता है कि संगठित क्षेत्र में ज्यादातर नौकरी पाने वाले युवा और पहली बार नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं।