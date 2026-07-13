सरकारी बैंकों का बड़ा कदम: 15000 ATM होंगे अपग्रेड, जानें इसमें नया क्या है और किसको होगा फायदा

सरकारी बैंक अब अपने पुराने एटीएम को जल्द से जल्द बदलने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। वे इन जर्जर मशीनों की जगह कैश रिसाइक्लर लगाने जा रहे हैं। यह नोट जमा भी करेगा और निकालेगा भी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) में बार-बार कैश खत्म होने की समस्या ने पुरानी तकनीक की कमियों को उजागर कर दिया है।

77 फीसदी एटीएम सरकारी बैंकों के होंगे अपग्रेड? उद्योग के जानकारों के मुताबिक, करीब 15,000 से ज्यादा एटीएम यूनिटों के लिए जल्द ही टेंडर जारी होंगे। इनमें से लगभग 77 फीसदी एटीएम सरकारी बैंकों के हैं। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक भी जल्द ही कैश रिसाइक्लर के लिए टेंडर निकाल सकते हैं।

कैश रिसाइक्लर क्या है और इसके फायदे क्या हैं? कैश रिसाइक्लर वह मशीन है, जो न केवल पैसे निकालती है, बल्कि जमा किए गए नोटों को जमा भी करती है। इससे बैंक जमा कैश को दोबारा निकासी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि बार-बार एटीएम में कैश भरने का खर्च कम हो जाता है, मशीन अधिक चालू रहती है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी घट जाती है।

सरकारी बैंकों को ज्यादा जल्दी क्यों है? एक वरिष्ठ सरकारी बैंक अधिकारी (जिन्होंने नाम न छापने की शर्त रखी) ने द इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि हाल की कैश किल्लत ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी बैंकों को अपने एटीएम ढांचे को आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत है। उनके पास अभी भी बड़ी संख्या में पारंपरिक कैश डिस्पेंसर यानी सिर्फ नोट निकालने वाली मशीन हैं, जिन्हें बार-बार भरना पड़ता है।

यह बात और भी अहम है कि सरकारी बैंक अब भी अपने करीब 90,000 ऑन-साइट एटीएम (बैंक शाखाओं के अंदर या पास लगे एटीएम) खुद चलाते हैं। इन्हें अभी तक आउटसोर्स नहीं किया गया है, जिससे ये रुकावटों और कैश मैनेजमेंट की चुनौतियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं।

आउटसोर्सिंग की लहर क्यों आ रही है? उद्योग के जानकारों के मुताबिक, चार बड़ी वजहें हैं जो इस आउटसोर्सिंग को तेज कर रही हैं। पहली, नियामक (RBI) बैंकों को कोर बैंकिंग पर ध्यान देने और गैर-जरूरी कामों के लिए एक्सपर्ट कंपनियों को साथ लेने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी, कर्मचारियों की बढ़ती लागत, तीसरी, सख्त नियमों का पालन, और चौथी, तकनीकी निवेश में बढ़ोतरी। इन सबने एटीएम को खुद चलाना कम फायदेमंद बना दिया है।

क्या कहना है एटीएम कंपनियों का? एक एटीएम कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि कैश रिसाइक्लर तेजी से पारंपरिक एटीएम की जगह ले रहे हैं। जैसे-जैसे बैंक इस अपग्रेडेशन को तेज कर रहे हैं, इन मशीनों को लगाने, मेंटेन करने और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ भागीदारों की मांग लगातार बढ़ रही है।