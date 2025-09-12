अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, मस्क फिर नंबर 1, एलिसन से दूर हुआ सबसे अमीर का ताज

Billionaire List: दुनिया के अरबपतियों की सूची में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एलन मस्क का दबदबा कायम है। टेक दिग्गज कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन से दुनिया के सबसे अमीर का ताज अब और दूर हो गया है।

दुनिया के अरबपतियों की सूची में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एलन मस्क का दबदबा कायम है। टेक दिग्गज कंपनी ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन से दुनिया के सबसे अमीर का ताज अब और दूर हो गया है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में मुकेश अंबानी एक पायदान ऊपर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जबकि, गौतम अडानी टॉप-20 से बाहर हो गए हैं। बता दें बुधवार को चंद घंटों के लिए एलिसन टेस्ला के एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि, कुछ ही घंटों में मस्क को यह खिताब वापस मिल गया। अब गुरुवार को मस्क और एलिसन की संपत्ति में बड़ा बदलाव आया।

एलन मस्क की दौलत गुरुवार को 15 अरब डॉलर बढ़कर 399 अरब डॉलर पर पहुंच गई। वहीं, लैरी एलिसन की दौलत में 19.90 अरब डॉलर की सेंध लग गई। इसका असर यह हुआ कि ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में इन दोनों अरबपतियों के बीच 36 अरब डॉलर का फासला हो गया है।

मस्क के पास चार से साल यह खिताब टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क ने पहली बार 2021 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान का ताज अपने नाम किया था। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब से बेदखल हुए हों। इससे पहले, उन्होंने यह खिताब अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से गंवाया था और उसके बाद एलवीएमएच के सीईओ बर्नार्ड अर्नाल्ट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। वहीं, पिछले चार सालों से मुख्य रूप से टेस्ला में अपनी हिस्सेदारी के कारण यह खिताब अपने पास रखे हुए हैं।

बुधवार को क्या हुआ था ब्लूमबर्ग मुताबिक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर बुधवार को ओरेकल कॉरपोरेशन के शेयरों में रिकॉर्ड 41% की तेजी दर्ज की गई। इसी के साथ लैरी एलिसन की कुल संपत्ति महज 24 घंटे में 101 अरब डॉलर बढ़ गई और उनकी कुल संपत्ति 393 अरब डॉलर (करीब 34.5 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गई।

इस उछाल ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया, जबकि उस वक्त एलन मस्क की कुल संपत्ति 385 अरब डॉलर पर थी। हालांकि, बाद में शेयरों में कुछ गिरावट आने से एलिसन की कुल संपत्ति 383 अरब डॉलर रह गई, जिससे मस्क को सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब वापस मिल गया। वर्तमान में एलन मस्क की कुल संपत्ति 384 अरब डॉलर है, जिसमें एक दिन में 573 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है।

ओरेकल शेयरों में ऐतिहासिक वृद्धि कंपनी द्वारा राजस्व में मजबूत वृद्धि के अनुमान के बाद, ओरेकल के शेयरों की कीमत में 42% की वृद्धि हुई। इसके शेयर बढ़कर 328.33 डॉलर प्रति शेयर हो गए, जो 1992 के बाद से किसी एक दिन में हुई सबसे बड़ी वृद्धि थी। इस तेजी के साथ, ओरेकल का बाजार पूंजीकरण 922 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एली लिली, जेपी मॉर्गन चेस और वॉलमार्ट के मूल्यांकन से भी अधिक है।

लैरी एलिसन कौन हैं 81 साल के लैरी एक अमेरिकी उद्यमी हैं, जिन्होंने ओरेकल कॉरपोरेशन की स्थापना की है। उनका पूरा नाम लॉरेंस जोसेफ एलिसन है। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन डिग्री पूरी किए बिना ही पढ़ाई छोड़ दी। साल 1977 में दोस्तों के साथ मिलकर एलिसन ने महज 2000 डॉलर से 'सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेट्रीज' शुरू की।

पांच साल बाद कंपनी का नाम बदलकर 'ओरेकल' रखा गया और फिर यह कंपनी धीरे-धीरे दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में शुमार हो गई। ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चर्चित कंपनी है, जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। एलिसन ने 2014 तक लगभग चार दशक तक सीईओ की जिम्मेदारी निभाई और बाद में चेयरमैन व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गए। आज भी 81 साल की उम्र में वे कंपनी के अहम फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।