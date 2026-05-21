सेंसेक्स में बड़ा फेरबदल: बाहर हो सकता है टाटा का ट्रेंट, जानें किसको मिल सकती है इसमें एंट्री
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट को सेंसेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि उसकी जगह हिन्डाल्को या श्रीराम फाइनेंस में से किसी एक को शामिल किए जाने की संभावना है।
30 शेयरों वाले बएसई के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। BSE शुक्रवार को अपने सेमी-एनुअल इंडेक्स रिव्यू की घोषणा करेगा। ब्रोकरेज फर्म नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट को सेंसेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि उसकी जगह हिन्डाल्को या श्रीराम फाइनेंस में से किसी एक को शामिल किए जाने की संभावना है।
क्यों बाहर हो सकता है ट्रेंट?
नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेंट के फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में हाल के महीनों में कमजोरी आई है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा है, जिससे इंडेक्स पात्रता मानदंडों पर इसका दबाव बढ़ गया है।
अगर ट्रेंट सेंसेक्स से बाहर होता है, तो अनुमान है कि इसमें करीब 257 मिलियन डॉलर का पैसिव आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। इसका कारण यह है कि कई इंडेक्स फंड और ETF सेंसेक्स की संरचना के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करेंगे।
हिन्डाल्को और श्रीराम फाइनेंस में कौन आगे?
रिपोर्ट के अनुसार, सेंसेक्स में शामिल होने की दौड़ में हिन्डाल्को इंडस्ट्रीज और श्रीराम फाइनेंस सबसे मजबूत दावेदार हैं। फ्री-फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर फिलहाल श्रीराम फाइनेंस थोड़ा आगे है, लेकिन सेक्टर प्रतिनिधित्व के लिहाज से हिन्डाल्को को बढ़त मिल सकती है।
नुवामा का मानना है कि इंडेक्स कमेटी अक्सर विभिन्न सेक्टरों के संतुलित प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देती है। ऐसे में मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनी होने के कारण हिन्डाल्को की संभावना अधिक मानी जा रही है।
कब लागू होंगे बदलाव?
समीक्षा का आधार 30 अप्रैल 2026 तक का मार्केट कैप डेटा है। इस आधार पर घोषणा की संभावित तारीख 22 मई 2026 यानी शुक्रवार को हो सकती है। जबकि, इंडेक्स में वास्तविक बदलाव 19 जून 2026 को होगा।
निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह फेरबदल?
सेंसेक्स में शामिल या बाहर होने वाली कंपनियों के शेयरों पर बड़ा असर पड़ता है। इंडेक्स फंड, ETF और विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ऐसे बदलावों के आधार पर भारी खरीद-बिक्री करते हैं।
इस वजह से ट्रेंट में दबाव बढ़ सकता है और हिन्डाल्को या श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी बढ़ सकती है। इसके अलावा इन शेयरों में शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सेंसेक्स इंडेक्स कमेटी के हाथ में होगा और नुवामा की रिपोर्ट फिलहाल केवल एक अनुमान मानी जा रही है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें