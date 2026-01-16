Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़big relief postman will create life certificates for PF pensioners at their homes free of charge
बड़ी राहत: अब डाकिया घर पर मुफ्त में बनाएगा पीएफ पेंशनवालों का जीवन प्रमाण

बड़ी राहत: अब डाकिया घर पर मुफ्त में बनाएगा पीएफ पेंशनवालों का जीवन प्रमाण

संक्षेप:

EPFO Updates: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी पहल की है। अब पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए न तो बैंक जाना पड़ेगा और न ही ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे।

Jan 16, 2026 06:08 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएस पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी पहल की है। अब पेंशनरों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) बनवाने के लिए न तो बैंक जाना पड़ेगा और न ही ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सहयोग से मुफ्त डोरस्टेप डीएलसी सेवा शुरू की है, जिसके तहत पोस्टमैन या डाकसेवक खुद पेंशनर के घर जाकर जीवन प्रमाण तैयार करेंगे। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पेंशनर्स के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घर बैठे बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

नई व्यवस्था के तहत पोस्टमैन तय समय पर पेंशनर के घर पहुंचेंगे। सबसे पहले वे पेंशन पेमेंट ऑर्डर और आधार से जुड़ी जानकारी का सत्यापन करेंगे। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा। अगर किसी कारण से फेस ऑथेंटिकेशन सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जीवन प्रमाणपत्र बनते ही पेंशनर के मोबाइल पर एसएमएस आएगा और प्रमाण पत्र जीवनप्रमाण पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए पेंशनर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसका खर्च ईपीएफओ वहन करेगा।

लंबित मामलों के निपटारे पर फोकस

ईपीएफओ ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि पांच साल से अधिक समय से लंबित जीवन प्रमाणपत्र मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। इसके बाद दो से पांच साल पुराने मामलों की जांच होगी। संगठन का लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी लंबित जीवन प्रमाण मामलों का निपटान करना है।

यदि सत्यापन के दौरान किसी पेंशनर की मृत्यु की जानकारी मिलती है, तो डाकसेवक तत्काल रिपोर्ट करेंगे, ताकि संबंधित पीपीओ बंद किया जा सके या पात्र उत्तराधिकारी को समय पर लाभ मिल सके।

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

ईपीएफओ ने स्मार्टफोन वाले पेंशनरों को जीवनप्रमाण या उमंग ऐप से खुद जीवन प्रमाणपत्र बनाने की सलाह दी है। 2020 से चल रही यह योजना अब मुफ्त हो गई है। इससे लाखों पेंशनर्स को आसानी होगी और पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। ईपीएफओ का यह प्रयास डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाते हुए बुजुर्गों की चिंता कम कर रहा है।

‘जीवन सुगमता’ की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल पेंशनरों के लिए जीवन सुगमता को नई मजबूती देती है। इससे न केवल बुजुर्गों की भागदौड़ कम होगी, बल्कि पेंशन भुगतान में रुकावट की आशंका भी खत्म होगी। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप यह पहल पेंशनर्स को सम्मानजनक और सुविधाजनक तरीके से अपनी पेंशन जारी रखने में मदद करेगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Pension Pensioners PF अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।