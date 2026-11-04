Zerodha के ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, अब एक दिन में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये
मुख्य बातें
- Zerodha के CEO नितिन कामथ ने बताया कि इंस्टेंट विड्रॉल की सुविधा अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगी
- खास बात यह है कि यह सुविधा शनिवार-रविवार और शेयर बाजार की छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध रहेगी
शेयर बाजार में निवेश करने वाले Zerodha के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। ब्रोकरेज कंपनी जेरोधा ने अपने ग्राहकों के लिए इंस्टेंट विड्रॉल की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। पहले एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये ही तुरंत निकाले जा सकते थे। अब इसके कस्टमर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से एक दिन में 5 लाख रुपये तक सीधे अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
कब से बक तक निकाल सकते हैं पैसा
कंपनी के को-फाउंडर और CEO नितिन कामथ ने 3 नवंबर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंस्टेंट विड्रॉल की सुविधा अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगी। खास बात यह है कि यह सुविधा शनिवार-रविवार और शेयर बाजार की छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए ग्राहकों से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा।
क्या है Zerodha की इंस्टेंट विड्रॉल सुविधा?
इस सुविधा के जरिए जेरोधा के ग्राहक अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उपलब्ध पैसे को बिना सामान्य विड्रॉल प्रक्रिया का इंतजार किए सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी ने यह सुविधा मई 2024 में शुरू की थी। अब तक इस सुविधा के जरिए करीब 1 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
कैसे निकालें Zerodha से तुरंत पैसे?
Zerodha के ग्राहक इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके पैसे निकाल सकते हैं।
1. सबसे पहले अपने Zerodha अकाउंट में लॉग इन करें।
2. अपनी यूजर आईडी पर क्लिक करें।
3. इसके बाद Funds सेक्शन में जाएं।
4. Instant Withdrawal का विकल्प चुनें।
5. जितनी रकम निकालनी है, उसे दर्ज करें।
6. Continue पर क्लिक करके Confirm करें।
रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद रकम आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इंस्टेंट विड्रॉल के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?
- इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है।
- ट्रेडिंग अकाउंट में पर्याप्त विड्रॉएबल बैलेंस होना चाहिए।
- उसी दिन जमा किए गए पैसे को तुरंत नहीं निकाला जा सकता।
- खाते में कुछ निर्धारित इक्विटी CNC Sell और MTF Sell ऑर्डर को छोड़कर अन्य पेंडिंग ऑर्डर नहीं होने चाहिए।
- ओपन पोजीशन और मार्जिन की जरूरतों को ध्यान में रखने के बाद ही उपलब्ध रकम निकाली जा सकती है।
- एक दिन में केवल एक बार इंस्टेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट की जा सकती है।
क्या 5 लाख रुपये से ज्यादा भी निकाल सकते हैं?
हां, 5 लाख रुपये की सीमा सिर्फ इंस्टेंट विड्रॉल पर लागू होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक एक दिन में अपने Zerodha अकाउंट से सिर्फ 5 लाख रुपये ही निकाल सकते हैं। अगर किसी ग्राहक को 5 लाख रुपये से ज्यादा रकम निकालनी है तो वह सामान्य विड्रॉल सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत कंसोल प्लेटफॉर्म से 5 करोड़ रुपये तक की विड्रॉल रिक्वेस्ट दी जा सकती है। इससे अधिक रकम के लिए ब्रोकरेज कंपनी के सपोर्ट से संपर्क करना होगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें