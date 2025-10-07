Big Relief for central govt employees government revises rate structure for nearly 2000 medical procedures 13 अक्टूबर से लागू हो रहा नया नियम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Big Relief for central govt employees government revises rate structure for nearly 2000 medical procedures

13 अक्टूबर से लागू हो रहा नया नियम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

नई दरें अस्पताल के प्रकार, वार्ड की श्रेणी और शहर के वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग होंगी। उदाहरण के तौर पर, टियर-1 शहरों के मुकाबले टियर-2 शहरों में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की दरें 10% कम और टियर-3 शहरों में 20% कम रखी जाएंगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:37 PM
13 अक्टूबर से लागू हो रहा नया नियम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 2,000 से अधिक मेडिकल प्रक्रियाओं की दरों में संशोधन किया है, जिससे निजी अस्पतालों और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। यह फैसला स्वास्थ्य क्षेत्र और CGHS (Central Government Health Scheme) के लाभार्थियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करता है। संशोधित CGHS दरें 13 अक्टूबर से लागू होंगी। नई दरें अस्पताल के प्रकार, वार्ड की श्रेणी और शहर के वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग होंगी। उदाहरण के तौर पर, टियर-1 शहरों के मुकाबले टियर-2 शहरों में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की दरें 10% कम और टियर-3 शहरों में 20% कम रखी जाएंगी।

क्या है डिटेल

इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार की उम्मीद की जा रही है, साथ ही अस्पतालों और कर्मचारियों के बीच भुगतान से जुड़ी समस्याएं भी काफी हद तक कम होंगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई CGHS दरों में संशोधन के तहत अब अस्पतालों को उनकी मान्यता और गुणवत्ता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (NABH) या राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) के मानकों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पूर्ण दर पर भुगतान किया जाएगा। वहीं, गैर-मान्यता प्राप्त अस्पतालों को 15% कम भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों को 15% अधिक दरें दी जाएंगी। इस तरह, इलाके, अस्पताल और वार्ड के मानकों के अनुसार इलाज की लागत का पुनर्भुगतान तय किया जाएगा।

क्या हैं NABH और NABL?

- NABH (National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers) — यह एक प्रत्यायन संस्था है जो अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा, इलाज की गुणवत्ता और नैतिक मानकों पर ध्यान देती है।

- NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) — यह संस्था टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और मेडिकल लैबोरेटरीज़ को मान्यता देती है, ताकि तकनीकी दक्षता और जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

दोनों संस्थाएं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के अंतर्गत काम करती हैं।

कई वर्षों बाद बड़ा संशोधन

हालांकि केंद्र सरकार समय-समय पर CGHS दरों में संशोधन करती रही है, लेकिन इस बार का बदलाव अब तक का सबसे बड़ा संशोधन माना जा रहा है — न केवल दरों के हिसाब से बल्कि इसमें शामिल टेस्ट्स और प्रक्रियाओं की संख्या के लिहाज से भी। CGHS लाभार्थी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज देने से इनकार कर देते थे, जिससे मरीजों को पहले खुद भुगतान कर बाद में रिफंड का इंतजार करना पड़ता था दूसरी ओर, अस्पतालों का कहना था कि कई गंभीर बीमारियों के इलाज और जांच के लिए तय की गई पुरानी दरें लागत तक पूरी नहीं करती थीं। नए संशोधन से उम्मीद की जा रही है कि मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और अस्पतालों को भी आर्थिक रूप से राहत प्राप्त होगी।

