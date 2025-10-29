EPFO में बड़े रिफॉर्म की तैयारी, 11 साल बदल सकता है यह नियम, 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा

संक्षेप: एप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Employees Provident Fund Organisation) की अगली बैठक में ईपीएफ और ईपीएस में शामिल होने के लिए न्यूनतम 15000 रुपये की लिमिट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है।

EPFO latest Updates: एप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Employees Provident Fund Organisation) की अगली बैठक में ईपीएफ और ईपीएस में शामिल होने के लिए न्यूनतम 15000 रुपये की लिमिट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इन योजनाओं में आने के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 25000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। अगर यह फैसला होता है तो एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता है। बता दें, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अगली मीटिंग दिसंबर या जनवरी में होगी। इसी मीटिंग में इस पर फैसला होगा।

क्या है मौजूदा नियम ऐसे कर्मचारी जिनका मूल वेतन मौजूदा समय में 15000 रुपये है वही ईपीएस और ईपीएफ के दायरे में आते हैं। जबकि उससे ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प रहता है। 2014 के बाद यह पहली बार होगा जब वेतन सीमा प्रस्ताव पर बढ़ोतरी की चर्चा होगी।

10,000 रुपये बढ़ सकता है वेतन सीमा मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि ईपीएफ और ईपीएस स्कीम के लिए वेतन सीमा को 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।

क्या कहते हैं मौजूदा नियम मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता को 12-12 प्रतिशत एप्लॉयीज़ के सैलरी से कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। जहां कर्मचारी का 12 प्रतिशत का योगदान सीधे ईपीएफ अकाउंट में जाता है। तो वहीं नियोक्ता का 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में और 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जाता है।